  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستعمرون ينصبون خيمتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

مستعمرون ينصبون خيمتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

2025-06-04 06:07:15
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN - نصب مستمرون، اليوم الأربعاء، خيمتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة ، أن مستعمرين مسلحين نصبوا خيمتين في محيط منازل المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا، وجلبوا عددا كبيرا من الأغنام والأبقار وأطلقوها بين مساكن المواطنين، في خطوة استفزازية للضغط على الأهالي وإلحاق الأذى بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

MENAFN04062025000205011050ID1109635087

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث