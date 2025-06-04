مستعمرون ينصبون خيمتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

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مستعمرون ينصبون خيمتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN - نصب مستمرون، اليوم الأربعاء، خيمتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكر الناشط أسامة مخامرة ، أن مستعمرين مسلحين نصبوا خيمتين في محيط منازل المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا، وجلبوا عددا كبيرا من الأغنام والأبقار وأطلقوها بين مساكن المواطنين، في خطوة استفزازية للضغط على الأهالي وإلحاق الأذى بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.
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