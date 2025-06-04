تجارة عمان تبحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية مع المغرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع السفير المغربي لدى الأردن فؤاد أخريف آليات تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك لدى البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.

وحسب بيان لتجارة عمان، اليوم الأربعاء، أكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن العلاقات الثنائية بين الأردن والمغرب متجذرة وراسخة، ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات، ولاسيما الاقتصادية منها، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن محدودية تبادل الوفود الاقتصادية والتشبيك بين الغرف التجارية في البلدين يشكلان سببا رئيسا لمحدودية التبادل التجاري بين البلدين، ما يستدعي تعزيز التواصل المؤسسي، وإيجاد آليات للتشبيك المستمر، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والمغرب.

ولفت إلى الاتفاق الذي جرى مع نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المغربي خديجة حجوبي، لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية والحرفية المغربية في عمان قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إقامة توأمة بين غرفة تجارة عمّان ونظيراتها في ولاية فاس-مكناس.

وأكد أن غرفة تجارة عمان على استعداد لمساعدة أية شركة مغربية تسعى للتواجد بالسوق الأردنية والتشبيك معها، إلى جانب دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمشروعات إعادة الأعمار في سوريا، موضحا أن الأردن يرغب بالدخول للسوق الإفريقية والتواجد فيها من خلال بوابة المغرب.

وشدد العين الحاج توفيق على أهمية التنسيق مع السفارة، ولا سيما لجهة منح أصحاب الأعمال والشركات تأشيرات السفر، وإقامة الأنشطة والفعاليات التجارية المشتركة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير أخريف، أن علاقات بلاده مع الأردن الاقتصادية لا ترتقي لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، ما يحتم مسؤولية كبيرة على مختلف الأطراف للارتقاء بها بما يلبي الطموحات، موضحا أن بلاده تشهد نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات.

ودعا إلى الإسراع في تنظيم منتدى أعمال في المغرب يجمع أصحاب الأعمال والشركات من البلدين واختيار القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن من خلالها تطوير علاقات البلدين وبناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة.

ولفت السفير أخريف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى المغرب والتي يمكن للشركات الأردنية الاستفادة منها لتوسيع قاعدة مبادلات البلدين التجارية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل زيارات الوفود.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الحضور ضرورة تفعيل وتعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة التي تربط البلدين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية من خلال تنويع السلع علاوة على التعاون السياحي، والنقل واللوجستيات.

وأشاروا إلى أن عودة خط طيران مباشر بين البلدين خلال العام الحالي سيسهم في زيادة حركة التنقل بين البلدين، لافتين إلى أن الخط الملاحي البحري الحالي يمتد لمسافة طويلة نسبياً، ما يشكل تحدياً أمام تسريع حركة البضائع، لذا هناك ضرورة للعمل على تطوير طرق نقل أكثر كفاءة وسرعة، ما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة خطاب البنا وفلاح الصغير وعلاء ديرانية.

يذكر أن صادرات الأردن للمملكة المغربية بلغت خلال العام الماضي، 42 مليون دينار، مقابل ما يقارب 9 ملايين دينار مستوردات.

ويمتلك الأردن فرصا تصديرية للمغرب تتركز بالأسمدة والتمور والألبسة وبذور الخضروات للزراعة.

--(بترا)

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04/06/2025 12:36:36