بحث تنفيذ مشروع السلط أول مدينة قارئة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 4 حزيران (بترا)- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مع مؤسس مبادرة "السلط تقرأ" محمد خريسات ومدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل و عدد من المتطوعين الشباب القائمين على المبادرة، آفاق التعاون في تنفيذ مشروع "السلط أول مدينة قارئة".

وقال خريسات، إن المشروع يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع المحلي من خلال إنشاء صناديق كتب مجانية تتيح للجمهور الوصول إلى الكتب وتشجع عادة القراءة كجزء من الحياة اليومية.

من جهته، أكد العواملة استعداد مجلس محافظة البلقاء لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع، مشددا على أهمية التعاون والتشاركية لضمان استمرارية المبادرات النوعية وتوسيع أثرها.

وأشاد بالمبادرة وبجهود الشباب المتطوعين، مبينا أن ما يقدموه يمثل نموذجا يحتذى به في دور المبادرات المجتمعية القادرة على إحداث تغيير إيجابي.

بدوره، أشار الطويل إلى أهمية دعم هذه المبادرات الثقافية، مؤكدا دور مديرية الثقافة في تسهيل تنفيذ المشروع وضمان استمراريته.

من جانبهم، قدم المتطوعون خلال اللقاء مجموعة من الآراء والمقترحات عرضوا من خلالها رؤيتهم حول آليات التنفيذ ومواقع توزيع صناديق الكتب والأنشطة المرافقة التي يمكن تنظيمها لتعزيز التفاعل المجتمعي مع المشروع.

--(بترا)

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04/06/2025 12:39:55