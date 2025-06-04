بحث تنفيذ مشروع السلط أول مدينة قارئة

بحث تنفيذ مشروع السلط أول مدينة قارئة
السلط 4 حزيران (بترا)- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مع مؤسس مبادرة "السلط تقرأ" محمد خريسات ومدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل و عدد من المتطوعين الشباب القائمين على المبادرة، آفاق التعاون في تنفيذ مشروع "السلط أول مدينة قارئة".
وقال خريسات، إن المشروع يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع المحلي من خلال إنشاء صناديق كتب مجانية تتيح للجمهور الوصول إلى الكتب وتشجع عادة القراءة كجزء من الحياة اليومية.
من جهته، أكد العواملة استعداد مجلس محافظة البلقاء لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع، مشددا على أهمية التعاون والتشاركية لضمان استمرارية المبادرات النوعية وتوسيع أثرها.
وأشاد بالمبادرة وبجهود الشباب المتطوعين، مبينا أن ما يقدموه يمثل نموذجا يحتذى به في دور المبادرات المجتمعية القادرة على إحداث تغيير إيجابي.
بدوره، أشار الطويل إلى أهمية دعم هذه المبادرات الثقافية، مؤكدا دور مديرية الثقافة في تسهيل تنفيذ المشروع وضمان استمراريته.
من جانبهم، قدم المتطوعون خلال اللقاء مجموعة من الآراء والمقترحات عرضوا من خلالها رؤيتهم حول آليات التنفيذ ومواقع توزيع صناديق الكتب والأنشطة المرافقة التي يمكن تنظيمها لتعزيز التفاعل المجتمعي مع المشروع.
--(بترا)
أع/ أ أ/ س س
04/06/2025 12:39:55
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