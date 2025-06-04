الزرقاء تشهد أجواء احتفالية وخطة رقابية مشددة على الأسواق والخدمات استعداد لعيد الأضحى

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 4 حزيران (بترا)- عمر ضمرة- أكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود أن المحافظة استكملت استعداداتها الشاملة لضمان انسيابية الخدمات وتهيئة الأجواء الملائمة للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة تنفيذية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز مظاهر الفرح، ومنع أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام أو الصحة والسلامة البيئية.

وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحافظة وبهدف الحفاظ على البيئة والمشهد الحضري وجهت لتنفيذ حملة شاملة لإزالة اليافطات والملصقات العشوائية التي تعيق الرؤية المرورية وتقليم الأشجار في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية لضمان السلامة العامة وجمالية المدينة.

وشدد على ضرورة إظهار المظاهر الاحتفالية لعيد الأضحى المبارك عبر رفع الأعلام الأردنية وتزيين الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية، بما يعكس روح العيد ويعزز الانتماء الوطني، لافتا إلى تكثيف عمل لجان الصحة والسلامة العامة لمراقبة حظائر الأضاحي وتشديد الرقابة على عملية الذبح لضمان الالتزام في الأماكن المخصصة، منعا لأي تجاوزات صحية أو بيئية في الساحات العامة أو على جوانب الطرق.

ودعا إلى تعزيز الرقابة داخل الأسواق التجارية من خلال لجان السلامة العامة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومنع بيع المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري، مشددا على التنسيق التام مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء، لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي استغلال.

وقال، إن اللجان المختصة ستكثف جهودها في مراقبة تخزين المواد الغذائية في المحلات والمستودعات للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة كما سيتم العمل على الحد من ظاهرة البسطات والباعة المتجولين الذين يعيقون حركة المواطنين داخل الأسواق أو يروجون مواد غذائية مكشوفة تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ما يعرضها للتلف ويشكل خطرا على الصحة العامة.

وأشار إلى أن المحافظة طلبت من جميع الجهات المختصة تقديم جميع التسهيلات اللازمة في معبر حدود العمري، لتأمين عودة الحجاج من بيت الله الحرام بكل يسر وسلاسة، مؤكدا أن هذا الواجب يمثل التزاما وطنيا وإنسانيا في استقبال الحجاج بما يليق بمكانة الأردن وكرم ضيافته.

وفي الجانب الأمني، أكد أبو قاعود ضرورة تعزيز الوجود الأمني في الأسواق والأحياء السكنية عبر الدوريات الراجلة والآلية لضمان الأمن والنظام وحماية الممتلكات، إلى جانب العمل على تأمين المواطنين في مراكز انطلاق الحافلات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع إدارة السير وهيئة تنظيم قطاع النقل.

ونوه بضرورة إدامة خدمات المياه وفق برامج التوزيع الأسبوعي مع الاستعداد لتأمين المناطق المتأثرة عبر الصهاريج ومواصلة عمل فرق الصيانة خلال العطلة إلى جانب إدامة خدمات الكهرباء من خلال وضع برامج مناوبات فنية محكمة خلال العيد.

وأشار الى أنه التأكيد على تكثيف عدد العاملين ضمن الشفتات للحفاظ على النظافة العامة وتفعيل لجان مراقبة الأبنية منعا لأي اعتداء على مسارات التنظيم، إضافة إلى تفعيل عمل عمال الحراج لحماية الغابات الحرجية من الحرائق والاعتداءات، وتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة.

وأوضح أهمية تشديد الرقابة على صهاريج نقل المياه العادمة، وعدم السماح بإلقاء المخلفات خارج محطات التنقية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتزامن مع تنشيط اللجان الميدانية المعنية بمراقبة أراضي أملاك الدولة ومنع أي اعتداء عليها من بناء أو زراعة أو إقامة أسوار دون وجه حق.

وأشار أبو قاعود إلى إدامة العمل ضمن المناوبات في الوحدات الإدارية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات في مركز المحافظة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة لتأمين المواطنين بالخدمات الحيوية ومتابعة الأوضاع العامة ميدانيا خلال عطلة العيد بما في ذلك أيام الجمعة والعطل الرسمية صباحا ومساء.

--(بترا)

ع ض/ أ أ / س س

04/06/2025 12:43:30





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