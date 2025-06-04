الزرقاء تشهد أجواء احتفالية وخطة رقابية مشددة على الأسواق والخدمات استعداد لعيد الأضحى

الزرقاء تشهد أجواء احتفالية وخطة رقابية مشددة على الأسواق والخدمات استعداد لعيد الأضحى
الزرقاء 4 حزيران (بترا)- عمر ضمرة- أكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود أن المحافظة استكملت استعداداتها الشاملة لضمان انسيابية الخدمات وتهيئة الأجواء الملائمة للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة تنفيذية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز مظاهر الفرح، ومنع أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام أو الصحة والسلامة البيئية.
وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحافظة وبهدف الحفاظ على البيئة والمشهد الحضري وجهت لتنفيذ حملة شاملة لإزالة اليافطات والملصقات العشوائية التي تعيق الرؤية المرورية وتقليم الأشجار في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية لضمان السلامة العامة وجمالية المدينة.
وشدد على ضرورة إظهار المظاهر الاحتفالية لعيد الأضحى المبارك عبر رفع الأعلام الأردنية وتزيين الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية، بما يعكس روح العيد ويعزز الانتماء الوطني، لافتا إلى تكثيف عمل لجان الصحة والسلامة العامة لمراقبة حظائر الأضاحي وتشديد الرقابة على عملية الذبح لضمان الالتزام في الأماكن المخصصة، منعا لأي تجاوزات صحية أو بيئية في الساحات العامة أو على جوانب الطرق.
ودعا إلى تعزيز الرقابة داخل الأسواق التجارية من خلال لجان السلامة العامة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومنع بيع المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري، مشددا على التنسيق التام مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء، لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي استغلال.
وقال، إن اللجان المختصة ستكثف جهودها في مراقبة تخزين المواد الغذائية في المحلات والمستودعات للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة كما سيتم العمل على الحد من ظاهرة البسطات والباعة المتجولين الذين يعيقون حركة المواطنين داخل الأسواق أو يروجون مواد غذائية مكشوفة تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ما يعرضها للتلف ويشكل خطرا على الصحة العامة.
وأشار إلى أن المحافظة طلبت من جميع الجهات المختصة تقديم جميع التسهيلات اللازمة في معبر حدود العمري، لتأمين عودة الحجاج من بيت الله الحرام بكل يسر وسلاسة، مؤكدا أن هذا الواجب يمثل التزاما وطنيا وإنسانيا في استقبال الحجاج بما يليق بمكانة الأردن وكرم ضيافته.
وفي الجانب الأمني، أكد أبو قاعود ضرورة تعزيز الوجود الأمني في الأسواق والأحياء السكنية عبر الدوريات الراجلة والآلية لضمان الأمن والنظام وحماية الممتلكات، إلى جانب العمل على تأمين المواطنين في مراكز انطلاق الحافلات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع إدارة السير وهيئة تنظيم قطاع النقل.
ونوه بضرورة إدامة خدمات المياه وفق برامج التوزيع الأسبوعي مع الاستعداد لتأمين المناطق المتأثرة عبر الصهاريج ومواصلة عمل فرق الصيانة خلال العطلة إلى جانب إدامة خدمات الكهرباء من خلال وضع برامج مناوبات فنية محكمة خلال العيد.
وأشار الى أنه التأكيد على تكثيف عدد العاملين ضمن الشفتات للحفاظ على النظافة العامة وتفعيل لجان مراقبة الأبنية منعا لأي اعتداء على مسارات التنظيم، إضافة إلى تفعيل عمل عمال الحراج لحماية الغابات الحرجية من الحرائق والاعتداءات، وتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة.
وأوضح أهمية تشديد الرقابة على صهاريج نقل المياه العادمة، وعدم السماح بإلقاء المخلفات خارج محطات التنقية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتزامن مع تنشيط اللجان الميدانية المعنية بمراقبة أراضي أملاك الدولة ومنع أي اعتداء عليها من بناء أو زراعة أو إقامة أسوار دون وجه حق.
وأشار أبو قاعود إلى إدامة العمل ضمن المناوبات في الوحدات الإدارية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات في مركز المحافظة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة لتأمين المواطنين بالخدمات الحيوية ومتابعة الأوضاع العامة ميدانيا خلال عطلة العيد بما في ذلك أيام الجمعة والعطل الرسمية صباحا ومساء.
--(بترا)
ع ض/ أ أ / س س
04/06/2025 12:43:30
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