مديرا الخط الحجازي وتيكا التركية يتفقدان مشروع متحف السكك الحديدية
عمان 4 حزيران (بترا)- اطلع مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل اليوم الأربعاء مدير وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في المملكة جاود كوسا أوغلو على سير العمل في مشروع المتحف التاريخي المتخصص بالسكك الحديدية الجاري تنفيذه بدعم من الحكومة التركية.
ويضم المتحف البالغة مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، ثلاثة أدوار تحوي مقتنيات وآثار قديمة لعرض قصة الخط الحجازي ودور الأردن في المحافظة عليه عبر شاشات داخل المتحف.
وقال خليل أثناء جولة على المشروع إن المؤسسة تسعى ليكون المشروع متحفا فريدا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بما يحويه من مقتنيات ومعدات كانت تستخدم في تسيير القطار منذ إنشاء الخط الذي هدف إلى نقل الحجاج من دمشق مرورا بالأراضي الأردنية وصولا إلى المدينة المنورة مختصرا الوقت على الحجاج من خمسين يوما إلى اثنتين وسبعين ساعة.
وأضاف إن المتحف سيواكب أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في المتاحف العالمية ليكون موقعا سياحيا جاذبا للزوار الأردنيين والأجانب على حد سواء.
وخلال الجولة، تفقد أوغلو مراحل إنجاز المشروع، واستمع إلى شرح مفصل حول التقدم المحرز في تنفيذ الأعمال الذي تجاوز نسبته ٨٠٪ من نسبه الإنجاز الكلي للمشروع.
من جهته، أكد اوغلو أهمية المشروع في الحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للخط الحجازي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وترسيخ أواصر الأخوة بين المملكة والجمهورية التركية.
واتفق الطرفان على ضرورة تضافر الجهود لسرعة إنجاز المشروع مع نهاية الربع الأخير من هذا العام.
وتأتي الجولة، في إطار متابعة المشاريع التنموية التي تنفذها وكالة "تيكا" في المملكة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات التراث والتاريخ والمحافظة على الإرث التاريخي المشترك.
--(بترا)
م ف
04/06/2025 12:50:02
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سماح حمادي.. متعددة المواهب تتنقّل بثقة بين الملاعب
ارتبطت برسوم ترامب الجمركية.. ما هي تجارة التاكو؟
الشارقة للفنون تعلن برنامجها الخريفي
أخبار البورصة اليوم الأربعاء 4-6-2025
كم تبلغ كُلفة شراء نادٍ في إسبانيا؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-6 -2025 بالبنك المركزى