مديرا الخط الحجازي وتيكا التركية يتفقدان مشروع متحف السكك الحديدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- اطلع مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل اليوم الأربعاء مدير وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في المملكة جاود كوسا أوغلو على سير العمل في مشروع المتحف التاريخي المتخصص بالسكك الحديدية الجاري تنفيذه بدعم من الحكومة التركية.

ويضم المتحف البالغة مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، ثلاثة أدوار تحوي مقتنيات وآثار قديمة لعرض قصة الخط الحجازي ودور الأردن في المحافظة عليه عبر شاشات داخل المتحف.

وقال خليل أثناء جولة على المشروع إن المؤسسة تسعى ليكون المشروع متحفا فريدا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بما يحويه من مقتنيات ومعدات كانت تستخدم في تسيير القطار منذ إنشاء الخط الذي هدف إلى نقل الحجاج من دمشق مرورا بالأراضي الأردنية وصولا إلى المدينة المنورة مختصرا الوقت على الحجاج من خمسين يوما إلى اثنتين وسبعين ساعة.

وأضاف إن المتحف سيواكب أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في المتاحف العالمية ليكون موقعا سياحيا جاذبا للزوار الأردنيين والأجانب على حد سواء.

وخلال الجولة، تفقد أوغلو مراحل إنجاز المشروع، واستمع إلى شرح مفصل حول التقدم المحرز في تنفيذ الأعمال الذي تجاوز نسبته ٨٠٪ من نسبه الإنجاز الكلي للمشروع.

من جهته، أكد اوغلو أهمية المشروع في الحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للخط الحجازي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وترسيخ أواصر الأخوة بين المملكة والجمهورية التركية.

واتفق الطرفان على ضرورة تضافر الجهود لسرعة إنجاز المشروع مع نهاية الربع الأخير من هذا العام.

وتأتي الجولة، في إطار متابعة المشاريع التنموية التي تنفذها وكالة "تيكا" في المملكة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات التراث والتاريخ والمحافظة على الإرث التاريخي المشترك.

--(بترا)

م ف

04/06/2025 12:50:02