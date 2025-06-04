بلدية الطفيلة الكبرى تعلن استعداداتها لتقديم الخدمات خلال عيد الأضحى

بلدية الطفيلة الكبرى تعلن استعداداتها لتقديم الخدمات خلال عيد الأضحى
الطفيلة 4 حزيران (بترا)- أعلنت بلدية الطفيلة الكبرى عن خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصة فيما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي والنظافة العامة.
وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، إن البلدية وضعت آليات لتنظيم عمل المسلخ الرئيسي التابع للبلدية ولمراقبة الأسواق التجارية بالحد من الاعتداءات على أرصفة المشاة والالتزام بالاشتراطات الصحية للمواد الغذائية وبعدم ذبح الأضاحي في محلات بيع اللحوم وسط مدينة الطفيلة.
وأضاف، أنه تم تجهيز فرق للطوارئ والكوادر المختصة لضمان تقديم الخدمات الضرورية خلال عطلة العيد، لاسيما بما يتعلق بمراقبة الصحة العامة والنظافة في وقت تم فيه استحداث غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين .
وأشار إلى أن كوادر مديرية الشؤون الصحية والبيئية في البلدية أعدت برنامج مناوبات يتضمن خطة لمواصلة أعمال النظافة وجمع مخلفات الأضاحي والنفايات المنزلية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن البلدية ستقوم بتعزيز موقع الذبح الرئيسي بعدد إضافي من عمال الوطن بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة.
وأكد أن هذه الإجراءات جاءت لجهة تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة وضبط ذبح الأضاحي بيئيا وصحيا من خلال تخصيص أماكن مناسبة وإجراءات سريعة من حيث التعقيم والرش بما يضمن سلامة المواطنين والبيئة خلال أيام العيد.
--(بترا)
س. م/ أ أ / س س
04/06/2025 12:50:24
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