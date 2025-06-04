  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بلدية الطفيلة الكبرى تعلن استعداداتها لتقديم الخدمات خلال عيد الأضحى

بلدية الطفيلة الكبرى تعلن استعداداتها لتقديم الخدمات خلال عيد الأضحى

2025-06-04 06:05:21
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 4 حزيران (بترا)- أعلنت بلدية الطفيلة الكبرى عن خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصة فيما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي والنظافة العامة.
وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، إن البلدية وضعت آليات لتنظيم عمل المسلخ الرئيسي التابع للبلدية ولمراقبة الأسواق التجارية بالحد من الاعتداءات على أرصفة المشاة والالتزام بالاشتراطات الصحية للمواد الغذائية وبعدم ذبح الأضاحي في محلات بيع اللحوم وسط مدينة الطفيلة.
وأضاف، أنه تم تجهيز فرق للطوارئ والكوادر المختصة لضمان تقديم الخدمات الضرورية خلال عطلة العيد، لاسيما بما يتعلق بمراقبة الصحة العامة والنظافة في وقت تم فيه استحداث غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين .
وأشار إلى أن كوادر مديرية الشؤون الصحية والبيئية في البلدية أعدت برنامج مناوبات يتضمن خطة لمواصلة أعمال النظافة وجمع مخلفات الأضاحي والنفايات المنزلية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن البلدية ستقوم بتعزيز موقع الذبح الرئيسي بعدد إضافي من عمال الوطن بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة.
وأكد أن هذه الإجراءات جاءت لجهة تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة وضبط ذبح الأضاحي بيئيا وصحيا من خلال تخصيص أماكن مناسبة وإجراءات سريعة من حيث التعقيم والرش بما يضمن سلامة المواطنين والبيئة خلال أيام العيد.
--(بترا)
س. م/ أ أ / س س
04/06/2025 12:50:24

MENAFN04062025000117011021ID1109635064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث