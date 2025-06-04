الصحة تعلن أسماء 106 مراكز صحية مناوبة خلال عطلة عيد الأضحى

الصحة تعلن أسماء 106 مراكز صحية مناوبة خلال عطلة عيد الأضحى
عمان 4 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن أسماء 106 مراكز صحية من مراكزها في محافظات المملكة كافة، للمناوبة واستقبال المراجعين خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.
وبينت الوزارة أن المراكز ستعمل خلال عطلة العيد من 5 حزيران إلى 10 حزيران، وفقا لمواعيد عمل محددة منها ،وذلك من الساعة 8 صباحا الى 4 مساء، وبعضها 12 ساعة، إضافة إلى مراكز تعمل على مدار 24 ساعة.
للاطلاع على اسماء المراكز الصحية المناوبة : انقر هنا
--(بترا)
ع د/ اص / س س
04/06/2025 12:27:13
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