الصحة تعلن أسماء 106 مراكز صحية مناوبة خلال عطلة عيد الأضحى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن أسماء 106 مراكز صحية من مراكزها في محافظات المملكة كافة، للمناوبة واستقبال المراجعين خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبينت الوزارة أن المراكز ستعمل خلال عطلة العيد من 5 حزيران إلى 10 حزيران، وفقا لمواعيد عمل محددة منها ،وذلك من الساعة 8 صباحا الى 4 مساء، وبعضها 12 ساعة، إضافة إلى مراكز تعمل على مدار 24 ساعة.

للاطلاع على اسماء المراكز الصحية المناوبة : انقر هنا

--(بترا)

ع د/ اص / س س

04/06/2025 12:27:13