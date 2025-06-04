الداخلية الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد

أصدر وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الأربعاء، قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحافي، أن هذه اللفتة الكريمة تأتي بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وإيمانا منه بأهمية مشاركة أبنائه العسكريين أسرهم وأهاليهم فرحة هذه المناسبة المباركة وتعزيزا للجوانب الإنسانية والاجتماعية داخل المؤسسة الأمنية.