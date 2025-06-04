الداخلية الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد

الداخلية الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد
أصدر وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الأربعاء، قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحافي، أن هذه اللفتة الكريمة تأتي بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وإيمانا منه بأهمية مشاركة أبنائه العسكريين أسرهم وأهاليهم فرحة هذه المناسبة المباركة وتعزيزا للجوانب الإنسانية والاجتماعية داخل المؤسسة الأمنية.
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