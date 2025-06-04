الجيش الإفراج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد

الجيش الإفراج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد
أصدر نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء ركن طيار صباح الجابر اليوم الأربعاء، أمرا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي بناء على توجيهات وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح وايمانا منه بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذه المناسبة الكريمة.
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