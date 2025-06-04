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الجيش الإفراج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد

الجيش الإفراج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة العيد

2025-06-04 06:04:58
(MENAFN- Al-Anbaa)

أصدر نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء ركن طيار صباح الجابر اليوم الأربعاء، أمرا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي بناء على توجيهات وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح وايمانا منه بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذه المناسبة الكريمة.

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