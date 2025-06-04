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رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يزور مصابي حادث حريق الرقعي في مركز سعود البابطين للحروق

رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يزور مصابي حادث حريق الرقعي في مركز سعود البابطين للحروق

2025-06-04 06:04:58
(MENAFN- Al-Anbaa)

‏قام رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف، العميد محمد القحطاني، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة إلى المصابين في حادث الحريق الذي اندلع فجر الأحد الماضي في إحدى العمارات السكنية بمنطقة الرقعي، وذلك في مركز سعود البابطين للحروق.

‏ورافق العميد القحطاني خلال الزيارة كلٌّ من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، العميد محمد بدر إبراهيم، ومدير إدارة الشؤون الصحية، العقيد الدكتور فايز عبدالعزيز أحمد.

‏وتفقد العميد القحطاني أوضاع المصابين الصحية، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكداً حرص قوة الإطفاء العام على متابعة حالاتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم ولذويهم.

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