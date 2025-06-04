رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يزور مصابي حادث حريق الرقعي في مركز سعود البابطين للحروق

رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يزور مصابي حادث حريق الرقعي في مركز سعود البابطين للحروق
قام رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف، العميد محمد القحطاني، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة إلى المصابين في حادث الحريق الذي اندلع فجر الأحد الماضي في إحدى العمارات السكنية بمنطقة الرقعي، وذلك في مركز سعود البابطين للحروق.
ورافق العميد القحطاني خلال الزيارة كلٌّ من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، العميد محمد بدر إبراهيم، ومدير إدارة الشؤون الصحية، العقيد الدكتور فايز عبدالعزيز أحمد.
وتفقد العميد القحطاني أوضاع المصابين الصحية، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكداً حرص قوة الإطفاء العام على متابعة حالاتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم ولذويهم.
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