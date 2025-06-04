الأنباء تنشر أسماء 876 موظفا وموظفة تمت ترقيتهم بالاختيار في الصحة

الأنباء تنشر أسماء 876 موظفا وموظفة تمت ترقيتهم بالاختيار في الصحة
عبدالكريم العبدالله
اعتمد وزير الصحة د. أحمد العوضي كشوف الترقية بالاختيار للعام 2025، والتي شملت ترقية نحو 876 موظفا وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية، ممن استوفوا الشروط القانونية والوظيفية، وذلك من درجاتهم الحالية إلى أول مربوط الدرجة المرقين إليها، مضافا إليها علاوة دورية واحدة.
وأوضح القرار الوزاري الذي أصدره العوضي أن العمل به يسري اعتبارا من 27 مارس 2025، وقد تضمن 81 كشفا معتمدا تتضمن أسماء جميع المشمولين بالترقية.
وأوضحت وزارة الصحة أن عملية الترقية جاءت استنادا إلى ضوابط دقيقة، أبرزها:
. حصول الموظف على آخر تقييم كفاءة بدرجة امتياز.
. وجود درجة شاغرة للترقية إليها.
. بقاء الموظف في الدرجة المالية لمدة لا تقل عن سنتين، باستثناء الترقية من الدرجة (ب) إلى (أ) والتي تتطلب قضاء أربع سنوات على الأقل.
. ألا يكون الموظف قد تمت ترقيته بالاختيار إلى الدرجة الحالية، باستثناء الدرجتين (أ – ب) اللتين يسمح فيهما بذلك.
وتقتصر الترقية بالاختيار على الموظفين الكويتيين فقط، وتشمل جميع الفئات الوظيفية باستثناء الأطباء، الذين تخضع ترقياتهم لضوابط خاصة ضمن سلم الترقيات المهنية المعتمد لهم.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت في إطار سعيها إلى تحفيز الكوادر الوطنية، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية والكفاءة المهنية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية في البلاد، ويعزز من بيئة العمل الإيجابية في القطاع الصحي الحكومي.
أسماء المرقين بالاختيار في وزارة الصحة في صيغة ملف PDF
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