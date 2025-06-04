الأنباء تنشر أسماء 876 موظفا وموظفة تمت ترقيتهم بالاختيار في الصحة

عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د. أحمد العوضي كشوف الترقية بالاختيار للعام 2025، والتي شملت ترقية نحو 876 موظفا وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية، ممن استوفوا الشروط القانونية والوظيفية، وذلك من درجاتهم الحالية إلى أول مربوط الدرجة المرقين إليها، مضافا إليها علاوة دورية واحدة.

وأوضح القرار الوزاري الذي أصدره العوضي أن العمل به يسري اعتبارا من 27 مارس 2025، وقد تضمن 81 كشفا معتمدا تتضمن أسماء جميع المشمولين بالترقية.

وأوضحت وزارة الصحة أن عملية الترقية جاءت استنادا إلى ضوابط دقيقة، أبرزها:

. حصول الموظف على آخر تقييم كفاءة بدرجة امتياز.

. وجود درجة شاغرة للترقية إليها.

. بقاء الموظف في الدرجة المالية لمدة لا تقل عن سنتين، باستثناء الترقية من الدرجة (ب) إلى (أ) والتي تتطلب قضاء أربع سنوات على الأقل.

. ألا يكون الموظف قد تمت ترقيته بالاختيار إلى الدرجة الحالية، باستثناء الدرجتين (أ – ب) اللتين يسمح فيهما بذلك.

وتقتصر الترقية بالاختيار على الموظفين الكويتيين فقط، وتشمل جميع الفئات الوظيفية باستثناء الأطباء، الذين تخضع ترقياتهم لضوابط خاصة ضمن سلم الترقيات المهنية المعتمد لهم.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت في إطار سعيها إلى تحفيز الكوادر الوطنية، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية والكفاءة المهنية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية في البلاد، ويعزز من بيئة العمل الإيجابية في القطاع الصحي الحكومي.

أسماء المرقين بالاختيار في وزارة الصحة في صيغة ملف PDF