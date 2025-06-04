صاحب السمو يتلقى رسالة تهنئة من ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى

صاحب السمو يتلقى رسالة تهنئة من ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى
تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:مع حلول عيد الأضحى المبارك، يطيب لي ويشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات مقرونة بأطيب الدعوات إلى المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة العطرة على سموكم (رعاكم الله) أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، وتتمتعون بحلل العزة والمجد، وعلى وطننا العزيز وشعبه الوفي بالرفعة والازدهار وعلى أمتينا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
وإذ نحتفي بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، التي تتجلى فيها أجل معاني التضحية والفداء، وتتحلى بأسمى مكارم الصبر والإيثار، وتوجت بإتمام مناسك الحج الأكبر إلى بيت الله الحرام، فإننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بقلوب خاشعة، تفيض بحمد الله وشكره على إتمام الطاعة، ونسأله (جل وعلا) ضارعين إليه بالدعاء مخلصين أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.. سخاء رخاء ويحفظه وأهله والمقيمين على أرضه من كل سوء، وأن يحفظ سموكم قائدا ووالدا للجميع، ويسدد على طريق الخير خطاكم؛ لتستمر برؤاكم السديدة وفي ظل قيادة سموكم الحكيمة وبسواعد أبناء دولة الكويت الأوفياء وعزيمتهم الراسخة مسيرة البذل والعطاء لوطننا المعطاء، نحو مستقبل مزدهر مشرق، يتحقق فيه كل ما نتطلع إليه من تطور وتقدم وازدهار.
هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسالة شكر جوابية إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أعرب فيها سموه عن بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه، وأن يبارك بكافة جهود أبناء الوطن للإرتقاء بمساره الحضاري الطموح عبر تحقيق المزيد من ما ينشده الجميع له من تقدم ورقي وازدهار، ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.
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