صاحب السمو يتلقى رسالة تهنئة من ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:مع حلول عيد الأضحى المبارك، يطيب لي ويشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات مقرونة بأطيب الدعوات إلى المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة العطرة على سموكم (رعاكم الله) أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، وتتمتعون بحلل العزة والمجد، وعلى وطننا العزيز وشعبه الوفي بالرفعة والازدهار وعلى أمتينا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وإذ نحتفي بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، التي تتجلى فيها أجل معاني التضحية والفداء، وتتحلى بأسمى مكارم الصبر والإيثار، وتوجت بإتمام مناسك الحج الأكبر إلى بيت الله الحرام، فإننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بقلوب خاشعة، تفيض بحمد الله وشكره على إتمام الطاعة، ونسأله (جل وعلا) ضارعين إليه بالدعاء مخلصين أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.. سخاء رخاء ويحفظه وأهله والمقيمين على أرضه من كل سوء، وأن يحفظ سموكم قائدا ووالدا للجميع، ويسدد على طريق الخير خطاكم؛ لتستمر برؤاكم السديدة وفي ظل قيادة سموكم الحكيمة وبسواعد أبناء دولة الكويت الأوفياء وعزيمتهم الراسخة مسيرة البذل والعطاء لوطننا المعطاء، نحو مستقبل مزدهر مشرق، يتحقق فيه كل ما نتطلع إليه من تطور وتقدم وازدهار.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسالة شكر جوابية إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أعرب فيها سموه عن بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه، وأن يبارك بكافة جهود أبناء الوطن للإرتقاء بمساره الحضاري الطموح عبر تحقيق المزيد من ما ينشده الجميع له من تقدم ورقي وازدهار، ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.