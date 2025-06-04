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الحجاجي المدرب المثالي في موسم التايكواندو

الحجاجي المدرب المثالي في موسم التايكواندو

2025-06-04 06:01:26
(MENAFN- Al-Bayan) حصل عبد الناصر الحجاجي مدرب التايكواندو بنادي الشارقة، على جائزة المدرب المثالي للموسم 2024-2025، بعدما قاد فريق الشارقة للفوز بكأس الإمارات للتايكواندو للفرق لفئة الرجال.

فيما حصل لاعبي الشارقة عمر ياسر على جائزة أفضل لاعب في فئة الرجال بالبطولة نفسها، وثنيان جاسم بجائزة أفضل لاعب في فئة الاشبال، ومهند عمر بجائزة أفضل لاعب في فئة الشباب.

كما حصل نادي الشارقة على جائزة التميز من اتحاد الإمارات للتايكواندو، لمساهمته في استضافة المعسكرات الدولية وإقامة البطولات، وعلى جائزة الشريك المتميز، بعدما أضاف تايكواندو الشارقة، البطولة الـ10 في موسمهم، بالإضافة لحصولهم على كأس الترتيب العام في فئة الرجال.

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