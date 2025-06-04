الحجاجي المدرب المثالي في موسم التايكواندو
فيما حصل لاعبي الشارقة عمر ياسر على جائزة أفضل لاعب في فئة الرجال بالبطولة نفسها، وثنيان جاسم بجائزة أفضل لاعب في فئة الاشبال، ومهند عمر بجائزة أفضل لاعب في فئة الشباب.
كما حصل نادي الشارقة على جائزة التميز من اتحاد الإمارات للتايكواندو، لمساهمته في استضافة المعسكرات الدولية وإقامة البطولات، وعلى جائزة الشريك المتميز، بعدما أضاف تايكواندو الشارقة، البطولة الـ10 في موسمهم، بالإضافة لحصولهم على كأس الترتيب العام في فئة الرجال.
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