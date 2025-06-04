آيفون 17.. الكاميرات تتضاعف والسعر يبدأ من 3,799 ومفاجأة فريدة من نوعها

MENAFN - Al-Bayan) من المتوقع أن تطلق شركة أبل سلسلة آيفون 17 القادمة بمجموعة جديدة من الهواتف، والتي تضم آيفون 17 وآيفون 17 برو و آيفون 17 برو ماكس وآيفون 17إير كإضافات جديدة في أوائل شهر سبتمبر المقبل.

وقد يكون آيفون 17 هو الطراز الوحيد في التشكيلة الذي يتميز بمعالج A18 عند الإطلاق، وفي الوقت نفسه، يشاع أنوآيفون 17 برو و آيفون 17 برو ماكس مزودان بشريحة A19 Pro الأكثر قوة، ومن المتوقع أن يعمل أيفون 17 إير الذي تم تقديمه حديثًا بشريحة A19 القياسية وفق financialexpress.

من المتوقع أن يكون سعر هواتف آيفون 17 القادمة من آبل أعلى، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر آيفون 17 الأساسي حوالي 89,900 روبية في الهند، و899 دولارًا في الولايات المتحدة، وحوالي 3,799 درهمًا في الإمارات، وقد يتجاوز سعر آيفون 17 برو ماكس الفاخر 2,300 دولار أمريكي في بعض الأسواق الدولية بسبب ضرائب الاستيراد والرسوم الإقليمية، ووفقًا لتقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال، تُشير آبل إلى ابتكارات تصميمية رئيسية - مثل آيفون 17 إير فائق النحافة والأناقة - كسبب رئيسي لارتفاع السعر، وليس لأسباب جيوسياسية أو رسوم جمركية.

مواصفات آيفون 17

وفقًا للتسريبات الحالية، من المتوقع أن يحافظ هاتف آيفون 17 على تصميم مماثل تقريبًا لتصميم آيفون 16. ومن المرجح أن يبقى تصميم الكاميرا المزدوجة العمودية في الخلف وزر التحكم بالكاميرا المخصص من الجيل السابق. ومع ذلك، يُشاع أن حجم الشاشة سيكون أكبر قليلًا، مما يجعل آيفون 17 أكبر حجمًا من سابقه، وقد تُقلص أبل أيضًا حواف الشاشة لتوفير تجربة مشاهدة غامرة.

كما من المتوقع أن يتميز الطراز الجديد بشاشة OLED بتردد 120 هرتز، مما يُمثل نقلة نوعية في سلاسة الأداء البصري. وقد يُسهم هذا المعدل الأعلى من التحديث في تحسين كفاءة البطارية وانتقالات أكثر سلاسة عند التمرير أو التنقل.

داخليًا، من المتوقع أن يحتفظ آيفون 17 بنفس المكونات الأساسية لهاتف آيفون 16، بما في ذلك شريحة A18 القوية مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرا، فقد تبقى الكاميرا الخلفية دون تغيير، مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومع ذلك، قد تشهد الكاميرا الأمامية ترقية كبيرة - من مستشعر بدقة 12 ميجابكسل إلى مستشعر جديد بدقة 32 ميجابكسل - مما يُحسّن جودة صور السيلفي ووضوح الفيديو.

مواصفات آيفون 17 إير

كشف المُسرب الشهير ماجين بو مؤخرًا عن صور مزعومة لمجموعة أغطية آيفون 17، مُشيرًا إلى أن آيفون 17 إير قد يتميز بشاشة مقاس 6.6 بوصات بمعدل تحديث 120 هرتز، وربما كاميرا خلفية واحدة فقط. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A19 الجديد من آبل، والذي يَعِد بسرعة مُحسّنة وإدارة أفضل للطاقة.

من المتوقع أن يتميز هاتف آيفون 17 إير بشاشة مقاس 6.6 بوصات ضمن هيكل نحيف للغاية، بسمك 5.5 ملم فقط، مما يجعله أنحف هاتف آيفون في التاريخ الحديث. ومن المرجح أن يكون مزودًا ببطارية بسعة 2800 مللي أمبير/ساعة، وهي أصغر بكثير من بطارية آيفون 16 التي تبلغ 3561 مللي أمبير/ساعة وبطارية أيفون 16 برو ماكس التي تبلغ سعتها 4685 مللي أمبير/ساعة.

فيما يتعلق بالكاميرا، يُقال إن آبل ستضاعف دقة الكاميرا الأمامية من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل في جميع الطرازات. ومن المتوقع أن يعمل كلٌّ من آيفون 17 و آيفون 17 إير بشريحة A19 القادمة من آبل.

مواصفات آيفون 17 برو

من المتوقع أن يتميز هاتف آبل آيفون 17 برو بمجموعة كاميرات مستطيلة مُحسّنة بثلاث عدسات، بالإضافة إلى لوحة خلفية هجينة أنيقة تجمع بين الألومنيوم والزجاج. وقد تتغير أبعاد الشاشة أيضًا، حيث تشير مصادر إلى أن آيفون 17 القياسي قد يصل إلى شاشة 6.3 بوصات، بينما من المتوقع أن يحتفظ طراز برو ماكس بشاشته الكبيرة مقاس 6.9 بوصات.

من المتوقع أن يعمل هاتف آيفون 17 بمعالج A18 من "أبل"، بينما قد تُزود إصدارات Pro بمعالج A19 Pro المتطور، مما يوفر سرعة مُحسّنة وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أيضًا تحسين الذاكرة، حيث قد يأتي Pro Max بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بينما قد يأتي آيفون 17 القياسي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، حسب الطراز.

تُشير التقارير إلى أن آبل تُجري تحديثًا جذريًا للكاميرات الأمامية في جميع هواتف آيفون 17 ، حيث زادت دقتها من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا إجراء تحسينات كبيرة على أنظمة الكاميرا الخلفية. ويُشاع أن هاتف أيفون 17 برو ماكس الفاخر سيحتوي على عدسة تليفوتوغرافي رباعية المنشور بدقة 48 ميجابكسل، مما يُبشر بتحسين كبير في أداء التقريب البصري.