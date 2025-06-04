آيفون 17.. الكاميرات تتضاعف والسعر يبدأ من 3,799 ومفاجأة فريدة من نوعها

آيفون 17.. الكاميرات تتضاعف والسعر يبدأ من 3,799 ومفاجأة فريدة من نوعها
وقد يكون آيفون 17 هو الطراز الوحيد في التشكيلة الذي يتميز بمعالج A18 عند الإطلاق، وفي الوقت نفسه، يشاع أنوآيفون 17 برو و آيفون 17 برو ماكس مزودان بشريحة A19 Pro الأكثر قوة، ومن المتوقع أن يعمل أيفون 17 إير الذي تم تقديمه حديثًا بشريحة A19 القياسية وفق financialexpress.
من المتوقع أن يكون سعر هواتف آيفون 17 القادمة من آبل أعلى، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر آيفون 17 الأساسي حوالي 89,900 روبية في الهند، و899 دولارًا في الولايات المتحدة، وحوالي 3,799 درهمًا في الإمارات، وقد يتجاوز سعر آيفون 17 برو ماكس الفاخر 2,300 دولار أمريكي في بعض الأسواق الدولية بسبب ضرائب الاستيراد والرسوم الإقليمية، ووفقًا لتقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال، تُشير آبل إلى ابتكارات تصميمية رئيسية - مثل آيفون 17 إير فائق النحافة والأناقة - كسبب رئيسي لارتفاع السعر، وليس لأسباب جيوسياسية أو رسوم جمركية.مواصفات آيفون 17
وفقًا للتسريبات الحالية، من المتوقع أن يحافظ هاتف آيفون 17 على تصميم مماثل تقريبًا لتصميم آيفون 16. ومن المرجح أن يبقى تصميم الكاميرا المزدوجة العمودية في الخلف وزر التحكم بالكاميرا المخصص من الجيل السابق. ومع ذلك، يُشاع أن حجم الشاشة سيكون أكبر قليلًا، مما يجعل آيفون 17 أكبر حجمًا من سابقه، وقد تُقلص أبل أيضًا حواف الشاشة لتوفير تجربة مشاهدة غامرة.
كما من المتوقع أن يتميز الطراز الجديد بشاشة OLED بتردد 120 هرتز، مما يُمثل نقلة نوعية في سلاسة الأداء البصري. وقد يُسهم هذا المعدل الأعلى من التحديث في تحسين كفاءة البطارية وانتقالات أكثر سلاسة عند التمرير أو التنقل.
داخليًا، من المتوقع أن يحتفظ آيفون 17 بنفس المكونات الأساسية لهاتف آيفون 16، بما في ذلك شريحة A18 القوية مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.
أما بالنسبة للكاميرا، فقد تبقى الكاميرا الخلفية دون تغيير، مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومع ذلك، قد تشهد الكاميرا الأمامية ترقية كبيرة - من مستشعر بدقة 12 ميجابكسل إلى مستشعر جديد بدقة 32 ميجابكسل - مما يُحسّن جودة صور السيلفي ووضوح الفيديو.مواصفات آيفون 17 إير
كشف المُسرب الشهير ماجين بو مؤخرًا عن صور مزعومة لمجموعة أغطية آيفون 17، مُشيرًا إلى أن آيفون 17 إير قد يتميز بشاشة مقاس 6.6 بوصات بمعدل تحديث 120 هرتز، وربما كاميرا خلفية واحدة فقط. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A19 الجديد من آبل، والذي يَعِد بسرعة مُحسّنة وإدارة أفضل للطاقة.
من المتوقع أن يتميز هاتف آيفون 17 إير بشاشة مقاس 6.6 بوصات ضمن هيكل نحيف للغاية، بسمك 5.5 ملم فقط، مما يجعله أنحف هاتف آيفون في التاريخ الحديث. ومن المرجح أن يكون مزودًا ببطارية بسعة 2800 مللي أمبير/ساعة، وهي أصغر بكثير من بطارية آيفون 16 التي تبلغ 3561 مللي أمبير/ساعة وبطارية أيفون 16 برو ماكس التي تبلغ سعتها 4685 مللي أمبير/ساعة.
فيما يتعلق بالكاميرا، يُقال إن آبل ستضاعف دقة الكاميرا الأمامية من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل في جميع الطرازات. ومن المتوقع أن يعمل كلٌّ من آيفون 17 و آيفون 17 إير بشريحة A19 القادمة من آبل.مواصفات آيفون 17 برو
من المتوقع أن يتميز هاتف آبل آيفون 17 برو بمجموعة كاميرات مستطيلة مُحسّنة بثلاث عدسات، بالإضافة إلى لوحة خلفية هجينة أنيقة تجمع بين الألومنيوم والزجاج. وقد تتغير أبعاد الشاشة أيضًا، حيث تشير مصادر إلى أن آيفون 17 القياسي قد يصل إلى شاشة 6.3 بوصات، بينما من المتوقع أن يحتفظ طراز برو ماكس بشاشته الكبيرة مقاس 6.9 بوصات.
من المتوقع أن يعمل هاتف آيفون 17 بمعالج A18 من "أبل"، بينما قد تُزود إصدارات Pro بمعالج A19 Pro المتطور، مما يوفر سرعة مُحسّنة وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أيضًا تحسين الذاكرة، حيث قد يأتي Pro Max بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بينما قد يأتي آيفون 17 القياسي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، حسب الطراز.
تُشير التقارير إلى أن آبل تُجري تحديثًا جذريًا للكاميرات الأمامية في جميع هواتف آيفون 17 ، حيث زادت دقتها من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا إجراء تحسينات كبيرة على أنظمة الكاميرا الخلفية. ويُشاع أن هاتف أيفون 17 برو ماكس الفاخر سيحتوي على عدسة تليفوتوغرافي رباعية المنشور بدقة 48 ميجابكسل، مما يُبشر بتحسين كبير في أداء التقريب البصري.
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