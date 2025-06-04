ترفيع محمود الشياب إلى رتبة عميد بإرادة ملكية سامية

ترفيع محمود الشياب إلى رتبة عميد بإرادة ملكية سامية
خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع العقيد محمود الشياب إلى رتبة عميد في جهاز الأمن العام، في خطوة تعبّر عن الثقة الملكية الغالية وتقديرًا لمسيرته وخدمته المتميزة.
وعبّر العميد الشياب عن اعتزازه بهذا الشرف، مؤكداً أن الترفيع مسؤولية عظيمة سيحمل أمانتها بكل التزام وإخلاص، موجهاً أسمى آيات الفخر والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني وقيادة الجهاز.
كما تقدم بالشكر لعطوفة مدير الأمن العام على دعمه، وهنّأ زملاءه من أبناء الفوج الذين شملتهم الترفيعات، سائلاً المولى عز وجل دوام الأمن والاستقرار لوطننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
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