ترفيع محمود الشياب إلى رتبة عميد بإرادة ملكية سامية

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع العقيد محمود الشياب إلى رتبة عميد في جهاز الأمن العام، في خطوة تعبّر عن الثقة الملكية الغالية وتقديرًا لمسيرته وخدمته المتميزة.

وعبّر العميد الشياب عن اعتزازه بهذا الشرف، مؤكداً أن الترفيع مسؤولية عظيمة سيحمل أمانتها بكل التزام وإخلاص، موجهاً أسمى آيات الفخر والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني وقيادة الجهاز.

كما تقدم بالشكر لعطوفة مدير الأمن العام على دعمه، وهنّأ زملاءه من أبناء الفوج الذين شملتهم الترفيعات، سائلاً المولى عز وجل دوام الأمن والاستقرار لوطننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.