لويس كاسترو أول مدرب برتغالي يقود الوصل

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لويس كاسترو أول مدرب برتغالي يقود الوصل
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الوصل عن تعاقده رسمياً مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لقيادة الإمبراطور في الموسم المقبل خلفا للصربي ميلوش.
واصبح كاسترو (63 عاما) مدرب النصر السعودي السابق أول مدرب برتغالي يقود الامبراطور، وسبق لكاسترو تدريب الدحيل القطري وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022 قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020، وكان النصر السعودي آخر محطاته التدريبية قبل إقالته في سبتمبر 2024.
وبتعاقده رسميا مع المدرب الجديد، سيوجه الوصل تركيزه لغلق باقي الملفات العالقة وفي مقدمتها تجديد عقد نجم الفريق فابيو ليما ومدافعه المغربي سفيان بوفتيني واستكمال تعاقداته من اللاعبين الأجانب بعد إعلانه رسميا عن استغنائه عن البرازيلي جواو بيدرو والكوري جونغ والأرجنتيني بوبليتي والكولومبي بيريز، إضافة إلى كايو كانيدو.
واصبح كاسترو (63 عاما) مدرب النصر السعودي السابق أول مدرب برتغالي يقود الامبراطور، وسبق لكاسترو تدريب الدحيل القطري وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022 قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020، وكان النصر السعودي آخر محطاته التدريبية قبل إقالته في سبتمبر 2024.
وبتعاقده رسميا مع المدرب الجديد، سيوجه الوصل تركيزه لغلق باقي الملفات العالقة وفي مقدمتها تجديد عقد نجم الفريق فابيو ليما ومدافعه المغربي سفيان بوفتيني واستكمال تعاقداته من اللاعبين الأجانب بعد إعلانه رسميا عن استغنائه عن البرازيلي جواو بيدرو والكوري جونغ والأرجنتيني بوبليتي والكولومبي بيريز، إضافة إلى كايو كانيدو.
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