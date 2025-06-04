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لويس كاسترو أول مدرب برتغالي يقود الوصل

لويس كاسترو أول مدرب برتغالي يقود الوصل

2025-06-04 05:11:49
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الوصل عن تعاقده رسمياً مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لقيادة الإمبراطور في الموسم المقبل خلفا للصربي ميلوش.
واصبح كاسترو (63 عاما) مدرب النصر السعودي السابق أول مدرب برتغالي يقود الامبراطور، وسبق لكاسترو تدريب الدحيل القطري وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022 قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020، وكان النصر السعودي آخر محطاته التدريبية قبل إقالته في سبتمبر 2024.
وبتعاقده رسميا مع المدرب الجديد، سيوجه الوصل تركيزه لغلق باقي الملفات العالقة وفي مقدمتها تجديد عقد نجم الفريق فابيو ليما ومدافعه المغربي سفيان بوفتيني واستكمال تعاقداته من اللاعبين الأجانب بعد إعلانه رسميا عن استغنائه عن البرازيلي جواو بيدرو والكوري جونغ والأرجنتيني بوبليتي والكولومبي بيريز، إضافة إلى كايو كانيدو.

MENAFN04062025000110011019ID1109634919

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