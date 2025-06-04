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سيميوني إنزاغي مدربا للهلال السعودي

سيميوني إنزاغي مدربا للهلال السعودي

2025-06-04 05:09:10
(MENAFN- Al-Anbaa)

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية عن موافقة المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي على عرض نادي الهلال السعودي لتدريب الفريق الهلالي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنزاغي ودع نادي إنتر ميلان بعد اجتماعه مع إدارته، مبدياً الرغبة في عدم تجديد عقده.

وبذلك طوى إنزاغي ملف قيادته للإنتر في 4 سنوات قاد خلالها الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ووفقاً للصحيفة أيضاً سيتوجه إنزاغي إلى الرياض نهاية الأسبوع الجاري للإعلان رسمياً عن قيادته للهلال وبدء المهمة مع الفريق بمنافسات كأس العالم للاندية المقرر انطلاقها 14 الجاري في أميركا.

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