سيميوني إنزاغي مدربا للهلال السعودي

سيميوني إنزاغي مدربا للهلال السعودي
كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية عن موافقة المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي على عرض نادي الهلال السعودي لتدريب الفريق الهلالي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إنزاغي ودع نادي إنتر ميلان بعد اجتماعه مع إدارته، مبدياً الرغبة في عدم تجديد عقده.
وبذلك طوى إنزاغي ملف قيادته للإنتر في 4 سنوات قاد خلالها الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
ووفقاً للصحيفة أيضاً سيتوجه إنزاغي إلى الرياض نهاية الأسبوع الجاري للإعلان رسمياً عن قيادته للهلال وبدء المهمة مع الفريق بمنافسات كأس العالم للاندية المقرر انطلاقها 14 الجاري في أميركا.
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