الرئيس المصري يتوجه إلى الإمارات لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

الرئيس المصري يتوجه إلى الإمارات لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية
توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان، إن الرئيسين سيبحثان عددا من الملفات ذات الأولوية للبلدين وفي مقدمتها الأوضاع الإقليمية الحالية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أنهما سيبحثان كذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والإمارات بما يحقق تطلعات الشعبين
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