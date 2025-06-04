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الرئيس المصري يتوجه إلى الإمارات لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

الرئيس المصري يتوجه إلى الإمارات لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

2025-06-04 05:09:10
(MENAFN- Al-Anbaa)

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان، إن الرئيسين سيبحثان عددا من الملفات ذات الأولوية للبلدين وفي مقدمتها الأوضاع الإقليمية الحالية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أنهما سيبحثان كذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والإمارات بما يحقق تطلعات الشعبين

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