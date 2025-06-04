الحرس يفرج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى

أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وذكر (الحرس) في بيان اليوم الأربعاء، ان ذلك ياتي بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود ونائبه الشيخ فيصل النواف حتى يتمكن هؤلاء الموقوفون انضباطيا من قضاء العيد بين ذويهم.