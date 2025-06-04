الحرس يفرج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى

الحرس يفرج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى
أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
وذكر (الحرس) في بيان اليوم الأربعاء، ان ذلك ياتي بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود ونائبه الشيخ فيصل النواف حتى يتمكن هؤلاء الموقوفون انضباطيا من قضاء العيد بين ذويهم.
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