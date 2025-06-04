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القوى العاملة إلغاء إعفاء 11 فئة من الرسم الإضافي نظير الحصول على تصاريح

القوى العاملة إلغاء إعفاء 11 فئة من الرسم الإضافي نظير الحصول على تصاريح

2025-06-04 05:09:09
(MENAFN- Al-Anbaa)

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2024، بشأن آلية منح تصريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة، والذي قضى بإلغاء المادة الثانية من القرار رقم (2024/3) والتي كانت تقضي بإستثناء بعض الأنشطة والفئات من دفع الرسم الإضافية نظير حصول صاحب العمل على تصاريح العمل وفقًا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، والمقررة برسم إضافي قدره 150 ديناراً عن كل إذن عمل بناءً على تصريح.

وبالتالي صار لزاماً على هذه الفئات دفع الرسوم السالف ذكرها وهي: الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة، الجامعات والكليات الأهلية، المدارس الخاصة، فضلاً عن المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار، الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري، القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الصيد، إضافة إلى الحظائر ورعي الأغنام والإبل، العقارات التجارية والاستثمارية، المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة. كما ألغى القرار أيضاً المادة الخامسة والتي كانت تقضي بأنه على مجلس إدارة الهيئة اتخاذ شؤونه في التوجيه بإعداد دراسة بشأن آثار تطبيق القرار قبل مرور سنة من تاريخ العمل به، وعرضها على الوزير المختص مشفوعاً بما يراه المجلس من توصيات.

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