النقابة اللوجستية: حوالي 194 ألف حاوية ترد عبر ميناء حاويات العقبة في 5 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، عن زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة زاد خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2025، بنسبة 22 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 194868حاوية، مقابل 159739 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

وحسب المعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، إلى 43164 حاوية مقابل 39394 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي بنسبة 20.5 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 45698 حاوية، مقابل 37896 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.

بالمقابل، شهد عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي، تراجعا طفيفا نسبته 1 بالمئة، حيث انخفضت إلى 9589 حاوية مقابل 9630 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.

وأكد رئيس النقابة نبيل الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشهر الماضي سجل نشاطا ملحوظا لجهة عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أنه يمثل مؤشرا جيدا لنشاط الميناء.

وأرجع هذا لوجود نشاط تجاري وحركة نقل بضائع تمر عبر الترانزيت متجه إلى سوريا بالمرحلة الحالية، بالإضافة إلى عمليات نقل مركبات مستعملة يتم شحنها بالحاويات، لسرعة الشحن وعدم توفر البواخر المخصصة لنقلها في بعض الأحيان.

وبين الخطيب أن عودة النشاط الملاحي لميناء حاويات العقبة عما كان عليه خلال سنوات ماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما لقطاع النقل الذي يعد من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.

يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.

وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا، وهي منظمة غير حكومية.

--(بترا)

س ص

04/06/2025 11:43:36





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تهدم منزلين بالق تربية بني عبيد تكرم الفائزين بمسابقة الأعمال الإبداعية لطلبة "BTE السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سور البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية على غز النقابة اللوجستية: حوالي 194 ألف حاوية ترد عبر ميناء حاويات العقبة في 5 أشهعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة