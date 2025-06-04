النقابة اللوجستية: حوالي 194 ألف حاوية ترد عبر ميناء حاويات العقبة في 5 أشهر

النقابة اللوجستية: حوالي 194 ألف حاوية ترد عبر ميناء حاويات العقبة في 5 أشهر
عمان 4 حزيران (بترا)- كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، عن زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة عبر ميناء حاويات العقبة زاد خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2025، بنسبة 22 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 194868حاوية، مقابل 159739 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات كذلك إلى زيادة بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
وحسب المعطيات، ارتفع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، إلى 43164 حاوية مقابل 39394 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي بنسبة 20.5 بالمئة، حيث وصل عددها إلى 45698 حاوية، مقابل 37896 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.
بالمقابل، شهد عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي، تراجعا طفيفا نسبته 1 بالمئة، حيث انخفضت إلى 9589 حاوية مقابل 9630 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي.
وأكد رئيس النقابة نبيل الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشهر الماضي سجل نشاطا ملحوظا لجهة عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أنه يمثل مؤشرا جيدا لنشاط الميناء.
وأرجع هذا لوجود نشاط تجاري وحركة نقل بضائع تمر عبر الترانزيت متجه إلى سوريا بالمرحلة الحالية، بالإضافة إلى عمليات نقل مركبات مستعملة يتم شحنها بالحاويات، لسرعة الشحن وعدم توفر البواخر المخصصة لنقلها في بعض الأحيان.
وبين الخطيب أن عودة النشاط الملاحي لميناء حاويات العقبة عما كان عليه خلال سنوات ماضية سينعكس إيجابا على عجلة النشاط التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما لقطاع النقل الذي يعد من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.
وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا، وهي منظمة غير حكومية.
--(بترا)
س ص
04/06/2025 11:43:36
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