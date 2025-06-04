تربية بني عبيد تكرم الفائزين بمسابقة الأعمال الإبداعية لطلبة BTEC

تربية بني عبيد تكرم الفائزين بمسابقة الأعمال الإبداعية لطلبة BTEC
اربد 4 حزيران (بترا)-كرمت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار الفائزين بمسابقة الأعمال الإبداعية لطلبة "BTEC" للعام الدراسي 2024/2025، على مستوى مدارس المديرية في تخصصات BTEC المطبقة في مدارس اللواء.
وقالت البكار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن التكريم جاء انطلاقا من اهتمام وزارة التربية والتعليم بدعم نظام التعليم المهني والتقني BTEC ودوره في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على الالتحاق بسوق العمل الذي يمثل جزءا من الجهود لتطوير التعليم المهني وتلبية احتياجات سوق العمل.
و خلال التكريم، عرض جانب من أعمال الطلبة الإبداعية في مجال تكنولوجيا المعلومات من مدرسة عمر اللافي الثانوية للبنين وفي مجال الشعر والجمال من مدرسة النعيمة الثانوية للبنات.
وأكت البكار دعم المديرية المستمر لمثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الطلبة وتعزز كفاءاتهم الفنية والمهنية، لافتة الى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، موضحة أهمية هذا النوع من التعليم في فتح آفاق واسعة أمام الطلبة في سوق العمل المحلي والدولي، كما أشادت بجهود المعلمين والإداريين بالنهوض بالعملية التعليمية والمهنية.
وفي ختام حفل التكريم كرمت البكار الطلبة الذين فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى عن أعمالهم الابداعية المتميزة، كما كرمت معلمي BTEC لدورهم المتميز في متابعة أعمال ومشاريع الطلبة وحل الواجبات اليومية وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجههم.
وحصلت المدارس الفائزة على دروع شكر وتقدير من المديرية "مدرسة عمر اللافي الثانوية للبنين، مدرسة النعيمة الثانوية للبنات، مدرسة ضاحية الأمير راشد الثانوية للبنات، مدرسة الملكة رانيا العبد الله الثانوية للبنات".
كما كرمت رئيس قسم التعليم المهني والإنتاج الدكتور موفق الإبراهيم لجهوده الاستثنائية في متابعة أعمال المسار المهني والتقني BTEC، كما قدمت شهادات الشكر والتقدير للجنة التي أشرفت على تحكيم الأعمال الإبداعية للطلبة والممثلة بالمشرفين التربويين الدكتور حمزة شواشرة والمشرفة ميثال القضاة وسوزان ابو حسين من قسم التعليم المهني، لجهودهم في تحكيم وتقييم أعمال الطلبة، بالإضافة لتكريم اعضاء قسم التعليم المهني والانتاج كافة، لدورهم بالمتابعة الحثيثة للمدارس المهنية وتنفيذ حملة التوجيه المهني للتوعية بأهمية المسار التقني المهني BTEC خلال العام الدراسي.
--(بترا)
س ع/أ أ / س س
04/06/2025 11:56:29
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