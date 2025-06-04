تربية بني عبيد تكرم الفائزين بمسابقة الأعمال الإبداعية لطلبة BTEC

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اربد 4 حزيران (بترا)-كرمت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار الفائزين بمسابقة الأعمال الإبداعية لطلبة "BTEC" للعام الدراسي 2024/2025، على مستوى مدارس المديرية في تخصصات BTEC المطبقة في مدارس اللواء.

وقالت البكار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن التكريم جاء انطلاقا من اهتمام وزارة التربية والتعليم بدعم نظام التعليم المهني والتقني BTEC ودوره في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على الالتحاق بسوق العمل الذي يمثل جزءا من الجهود لتطوير التعليم المهني وتلبية احتياجات سوق العمل.

و خلال التكريم، عرض جانب من أعمال الطلبة الإبداعية في مجال تكنولوجيا المعلومات من مدرسة عمر اللافي الثانوية للبنين وفي مجال الشعر والجمال من مدرسة النعيمة الثانوية للبنات.

وأكت البكار دعم المديرية المستمر لمثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الطلبة وتعزز كفاءاتهم الفنية والمهنية، لافتة الى ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، موضحة أهمية هذا النوع من التعليم في فتح آفاق واسعة أمام الطلبة في سوق العمل المحلي والدولي، كما أشادت بجهود المعلمين والإداريين بالنهوض بالعملية التعليمية والمهنية.

وفي ختام حفل التكريم كرمت البكار الطلبة الذين فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى عن أعمالهم الابداعية المتميزة، كما كرمت معلمي BTEC لدورهم المتميز في متابعة أعمال ومشاريع الطلبة وحل الواجبات اليومية وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجههم.

وحصلت المدارس الفائزة على دروع شكر وتقدير من المديرية "مدرسة عمر اللافي الثانوية للبنين، مدرسة النعيمة الثانوية للبنات، مدرسة ضاحية الأمير راشد الثانوية للبنات، مدرسة الملكة رانيا العبد الله الثانوية للبنات".

كما كرمت رئيس قسم التعليم المهني والإنتاج الدكتور موفق الإبراهيم لجهوده الاستثنائية في متابعة أعمال المسار المهني والتقني BTEC، كما قدمت شهادات الشكر والتقدير للجنة التي أشرفت على تحكيم الأعمال الإبداعية للطلبة والممثلة بالمشرفين التربويين الدكتور حمزة شواشرة والمشرفة ميثال القضاة وسوزان ابو حسين من قسم التعليم المهني، لجهودهم في تحكيم وتقييم أعمال الطلبة، بالإضافة لتكريم اعضاء قسم التعليم المهني والانتاج كافة، لدورهم بالمتابعة الحثيثة للمدارس المهنية وتنفيذ حملة التوجيه المهني للتوعية بأهمية المسار التقني المهني BTEC خلال العام الدراسي.

--(بترا)

س ع/أ أ / س س

04/06/2025 11:56:29





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