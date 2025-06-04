مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تهدم منزلين بالقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 حزيران(بترا)- اقتحم مستوطنون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما هدمت قوات الاحتلال منزلين ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بما فيها طقس الانبطاح "السجود الملحمي" بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين، فرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبوابه الخارجية المختلفة.

الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز وادي حلوة بسلوان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان في البلدة وأغلقت مداخله وهدمت منزل يؤوي أربعة أفراد بعد الاعتداء على أفراد العائلة.

وأضاف، إن تلك القوات هدمت منزل آخر في الحي ذاته وتبلغ مساحته 40 مترا مربعا ويقطنه خمسة أفراد بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات وبلدية الاحتلال.

وفي السياق، هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال 15 منزلا في قرية عرب المسك مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام الـ 48.

وطالت عمليات الهدم حسب مجلس قروي المسك جميع منازل القرية التي يسكنها نحو 100 مواطن من عائلة المسك بعد إصدار المحكمة المركزية في بئر السبع قرارا بهدم منازل القرية وتهجير أهلها.

وأفاد مجلس قروي المسك بأن آليات السلطات الإسرائيلية هدمت خيام وحظائر أغنام لعائلة أبو المسك في منطقة وادي فاعي بالنقب المحتل.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

04/06/2025 11:57:27





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