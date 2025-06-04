اليونيسف: انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- أكد الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" فى فلسطين كاظم أبو خلف، أن انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال فى قطاع غزة بشكل خطير، موضحا أن المعدل اليومي للأطفال الذين يستشهدون منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 27 شهيدا.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال أبو خلف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأطفال يواجهون تحديات جسيمة بسبب استمرار الحرب، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في العالم يسقط فيه يوميا ضحايا من الأطفال بهذا العدد.

وأشار إلى أنه بإضافة عدد المصابين يرتفع المعدل اليومي للضحايا من الأطفال إلى 83 طفلا بين شهيد وجريح لمدة 20 شهرا .

وأوضح أن الأطفال الأكثر تضررا من المجاعة التي يعاني منها القطاع، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال سجلوا على أنهم بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأضاف ابو خلف أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 ألف طفل باتوا أيتاما والعدد مرشح للزيادة، مؤكدا أن الأطفال في غزة يحتاجون إلى سنوات طويلة للشفاء ليس من الإصابات فحسب بل بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضوا له.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

04/06/2025 11:27:47