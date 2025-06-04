فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية

فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية
عمان 4 حزيران (بترا) – أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين "غير الأردنيين" الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية، اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2025/2026.
ويشمل التقديم أيضا عددا من الجامعات الخاصة، "جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة فيلادلفيا الخاصة، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية، جامعة العقبة للعلوم الطبية، الجامعة العربية المفتوحة، كلية عمون الجامعية التطبيقية، كلية لومينوس الجامعية التقنية والكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا".
ولفتت الوزارة بأن الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة أعلاه يتم التقديم لها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني مباشرة.
وحول فترة التقديم، بينت الوزارة بأنها بدأت اعتبارا من صباح الأحد الماضي الأول من حزيران وتستمر حتى نهاية دوام الأربعاء الأول من تشرين الأول المقبل أو حتى اكتمال تعبئة جميع الشواغر المتوفرة في مختلف البرامج والتخصصات، مبينة أن التأخير في الإعلان عن فتح القبول يأتي من خطط الوزارة لتجربة نظام القبول والتأكد من فعاليته وقدرته على تحمل الضغط، حيث أن فترة تقديم الطلبات ستستمر أربعة شهور.
وأضافت، إن تقديم الطلبات سيتم عبر نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، حيث يمكن للطالب تعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة إلكترونيا.
وبشأن رسوم تقديم الطلب، أشارت الى أنه يدفع الطالب رسما مقداره 35 دينارا فقط لا غير عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم".
وبينت الوزارة بأنها تتولى من خلال نفس النظام تدقيق وثائق الثانوية العامة الخاصة بالطالب واعتمادها أو منحه معادلة مؤقتة، لافتة إلى أن الطالب يحصل على قبول مبدئي أو مشروط أو نهائي من الجامعة التي اختارها أو يتم رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض، كما يسمح للطالب بإدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق سواء داخل جامعة واحدة أو موزعة على عدة جامعات.
وللاطلاع على التخصصات المطروحة ومتابعة فيديوهات توضيحية حول آلية التقديم، وتقديم الطلب، دعت الوزارة الى الدخول إلى البوابة الإلكترونية "أدرس في الأردن" عبر الرابط:
وأكدت أن عملية القبول للطلبة الوافدين في الجامعات الرسمية والخاصة المذكورة لن تتم إلا من خلال هذا النظام الإلكتروني ودون الحاجة إلى وسطاء أو دفع أي رسوم إضافية لأي جهة كانت.
كما دعت للاستفسار أو في حال وجود أية مشكلات، الى التواصل عبر تطبيق واتساب من خلال الأرقام: (00962781111185) – (00962779676691).
-(بترا)
أ ر/أ أ / س س
04/06/2025 11:25:59
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