فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا) – أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين "غير الأردنيين" الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية، اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2025/2026.

ويشمل التقديم أيضا عددا من الجامعات الخاصة، "جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة فيلادلفيا الخاصة، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية، جامعة العقبة للعلوم الطبية، الجامعة العربية المفتوحة، كلية عمون الجامعية التطبيقية، كلية لومينوس الجامعية التقنية والكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا".

ولفتت الوزارة بأن الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة أعلاه يتم التقديم لها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني مباشرة.

وحول فترة التقديم، بينت الوزارة بأنها بدأت اعتبارا من صباح الأحد الماضي الأول من حزيران وتستمر حتى نهاية دوام الأربعاء الأول من تشرين الأول المقبل أو حتى اكتمال تعبئة جميع الشواغر المتوفرة في مختلف البرامج والتخصصات، مبينة أن التأخير في الإعلان عن فتح القبول يأتي من خطط الوزارة لتجربة نظام القبول والتأكد من فعاليته وقدرته على تحمل الضغط، حيث أن فترة تقديم الطلبات ستستمر أربعة شهور.

وأضافت، إن تقديم الطلبات سيتم عبر نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، حيث يمكن للطالب تعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة إلكترونيا.

وبشأن رسوم تقديم الطلب، أشارت الى أنه يدفع الطالب رسما مقداره 35 دينارا فقط لا غير عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم".

وبينت الوزارة بأنها تتولى من خلال نفس النظام تدقيق وثائق الثانوية العامة الخاصة بالطالب واعتمادها أو منحه معادلة مؤقتة، لافتة إلى أن الطالب يحصل على قبول مبدئي أو مشروط أو نهائي من الجامعة التي اختارها أو يتم رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض، كما يسمح للطالب بإدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق سواء داخل جامعة واحدة أو موزعة على عدة جامعات.

وللاطلاع على التخصصات المطروحة ومتابعة فيديوهات توضيحية حول آلية التقديم، وتقديم الطلب، دعت الوزارة الى الدخول إلى البوابة الإلكترونية "أدرس في الأردن" عبر الرابط:

وأكدت أن عملية القبول للطلبة الوافدين في الجامعات الرسمية والخاصة المذكورة لن تتم إلا من خلال هذا النظام الإلكتروني ودون الحاجة إلى وسطاء أو دفع أي رسوم إضافية لأي جهة كانت.

كما دعت للاستفسار أو في حال وجود أية مشكلات، الى التواصل عبر تطبيق واتساب من خلال الأرقام: (00962781111185) – (00962779676691).

-(بترا)

أ ر/أ أ / س س

04/06/2025 11:25:59