مركز الخدمات الحكومي بالمقابلين: دوام اليوم حتى السابعة مساء

عمان 4 حزيران(بترا)- اعلن مركز الخدمات الحكومي في منطقة المقابلين، عن تمديد ساعات الدوام اليوم الأربعاء الى الساعة السابعة مساء، وذلك نظرا لأعمال التوسعة والتطوير التي يشهدها المركز حاليا.وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يدعو المركز المراجعين إلى أخذ العلم بهذا التعديل المؤقت، معربا عن شكره لتفهمهم وتعاونهم.

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