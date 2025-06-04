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مركز الخدمات الحكومي بالمقابلين: دوام اليوم حتى السابعة مساء
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 4 حزيران(بترا)- اعلن مركز الخدمات الحكومي في منطقة المقابلين، عن تمديد ساعات الدوام اليوم الأربعاء الى الساعة السابعة مساء، وذلك نظرا لأعمال التوسعة والتطوير التي يشهدها المركز حاليا.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يدعو المركز المراجعين إلى أخذ العلم بهذا التعديل المؤقت، معربا عن شكره لتفهمهم وتعاونهم.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يدعو المركز المراجعين إلى أخذ العلم بهذا التعديل المؤقت، معربا عن شكره لتفهمهم وتعاونهم.
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