استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الخميس، الذي يصادف يوم الوقوف بعرفة وجزء من أيام عطلة عيد الأضحى المبارك في جميع الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".

--(بترا)

ع ن/أ أ / س س

04/06/2025 10:55:10