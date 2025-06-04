بلدية الزرقاء: المباشرة بإنشاء سوق شعبي لحل معضلة البسطات العشوائية

بلدية الزرقاء: المباشرة بإنشاء سوق شعبي لحل معضلة البسطات العشوائية
الزرقاء 4 حزيران (بترا)- عمر ضمرة- أكد رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، المباشرة بإنشاء سوق شعبي نموذجي قرب مجمع الملك عبد الله الثاني "المجمع القديم"، وتحديدا بجانب مسجد الدرة، ليكون حلا جذريا ومنظما لمشكلة البسطات العشوائية التي طالما شكلت عائقا أمام حركة المارة والمتسوقين، وأربكت انسيابية السير في قلب الوسط التجاري.
وأوضح المومني، في تصريح خاص أدلى به اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أعمال إنشاء وتهيئة هذا السوق الشعبي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 70 ألف دينار أردني، وذلك بالتعاون بين مجلس محافظة الزرقاء (اللامركزية) وبلدية الزرقاء.
وأشار إلى أن اختيار الموقع قرب مبنى مديرية الأوقاف جاء بعد دراسة متأنية، إذ سيكون السوق مخدوماً بكافة وسائل النقل العامة المتوفرة، مما سيعزز الحركة التجارية، ويشكل عنصر جذب وتحفيز لأصحاب البسطات للانتقال من شوارع الوسط التجاري إلى هذا الموقع الحيوي والآمن، الذي يليق بمكانة مدينة الزرقاء.
وفي سياق متصل، أعلن المومني أن بلدية الزرقاء ستبدأ قريبا بإقامة ثلاثة ملاعب خماسية في مناطق متفرقة من المدينة، إضافة إلى إنشاء وصيانة أسوار المقابر، إلى جانب مشروعات خدمية أخرى تلامس واقع المواطنين واحتياجاتهم اليومية، ومنها إقامة حدائق عامة في مناطق: الفيحاء، والبتراوي، و الدويك، لتكون متنفسا طبيعيا للعائلات وأماكن للراحة والاستجمام.
وفيما يتعلق بتنظيم عملية شراء الأضاحي، أكد المومني أن البلدية قامت بتحديد أماكن مخصصة لبيع الأضاحي تراعي معايير الصحة العامة وحماية البيئة، بما يضمن نظافة الشوارع وسلامة المواطنين، إذ تشمل هذه المواقع: شارع النخيل، وشارع القدس العربية، وساحة مسجد الأردن، ودوار حي معصوم.
كما لفت إلى أن البلدية تعاقدت مع أطباء بيطريين مختصين للكشف على الأضاحي المعروضة للبيع ، بهدف التأكد من خلوها من الأمراض، مشددا على أن البلدية مستمرة في أداء دورها الحيوي والفاعل في الاستجابة لحاجات المواطنين الخدمية، وتعزيز جسور التواصل الدائم مع الأهالي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتناسب مع تطلعاتهم.
--(بترا)
ع ض /اص / س س
04/06/2025 10:22:45
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