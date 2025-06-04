افتتاح مقر شركة كلاسيرا الجديد في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا)- افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، مقر شركة "كلاسيرا" للتعلم الذكي الجديد في العاصمة عمان.

وبحسب بيان لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، اليوم الأربعاء، تم افتتاح الشركة المتخصصة في مجال تقنيات التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كلاسيرا" المهندس محمد المدني، والرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، المهندس نضال البيطار.

وأكد الوزير سميرات، ان افتتاح مكتب الشركة في عمان يعد خطوة نوعية تعكس الثقة المتزايدة ببيئة الابتكار في الأردن، وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هذا التوسع يشكل دعما حقيقيا لمسيرة التحول الرقمي، وفرصة لتعزيز منظومة التعليم من خلال حلول ذكية تواكب متطلبات المستقبل، كما يسهم بخلق فرص جديدة أمام الشباب الأردني، ويدفع نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي على مستوى المنطقة.

وقال المهندس البيطار، إن افتتاح شركة "كلاسيرا" لمقرها الجديد في الأردن، يعكس ثقتها ببيئة الأعمال الأردنية، ويؤكد جاذبية المملكة للاستثمارات الإقليمية في قطاع التكنولوجيا، لا سيما تلك التي تركز على التعليم الرقمي والتحول التربوي.

بدوره، قال المدني: نحن متحمسون لتعميق جذورنا في الأردن، هذا البلد الذي يتميز بنهجه المستقبلي ومواهبه الديناميكية. سيكون هذا المكتب مركزًا لتسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تعليمية ذكية تُحدث تحولًا ملموسًا.

---(بترا)

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04/06/2025 10:03:29