افتتاح مقر شركة كلاسيرا الجديد في الأردن

افتتاح مقر شركة كلاسيرا الجديد في الأردن
عمان 4 حزيران (بترا)- افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، مقر شركة "كلاسيرا" للتعلم الذكي الجديد في العاصمة عمان.
وبحسب بيان لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، اليوم الأربعاء، تم افتتاح الشركة المتخصصة في مجال تقنيات التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كلاسيرا" المهندس محمد المدني، والرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، المهندس نضال البيطار.
وأكد الوزير سميرات، ان افتتاح مكتب الشركة في عمان يعد خطوة نوعية تعكس الثقة المتزايدة ببيئة الابتكار في الأردن، وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هذا التوسع يشكل دعما حقيقيا لمسيرة التحول الرقمي، وفرصة لتعزيز منظومة التعليم من خلال حلول ذكية تواكب متطلبات المستقبل، كما يسهم بخلق فرص جديدة أمام الشباب الأردني، ويدفع نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي على مستوى المنطقة.
وقال المهندس البيطار، إن افتتاح شركة "كلاسيرا" لمقرها الجديد في الأردن، يعكس ثقتها ببيئة الأعمال الأردنية، ويؤكد جاذبية المملكة للاستثمارات الإقليمية في قطاع التكنولوجيا، لا سيما تلك التي تركز على التعليم الرقمي والتحول التربوي.
بدوره، قال المدني: نحن متحمسون لتعميق جذورنا في الأردن، هذا البلد الذي يتميز بنهجه المستقبلي ومواهبه الديناميكية. سيكون هذا المكتب مركزًا لتسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تعليمية ذكية تُحدث تحولًا ملموسًا.
---(بترا)
غ ح /اص / س س
04/06/2025 10:03:29
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