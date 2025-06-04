النشامى أمام نظيرهم العماني في تصفيات كأس العالم الخميس

خبرني - - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراة مهمة أمام نظيره العماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء يوم غد الخميس على ستاد مجمع قابوس الدولي، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.

وتشكل هذه المباراة منعطفا مهما للمنتخب في طريق تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

ويجري المنتخب الوطني مساء اليوم آخر تدريب له على ملعب المباراة، لوضع اللمسات الأخيرة على طريقة لعبه وتشكيلته التي سيخوض بها المباراة.

ويتوقع أن يحظى المنتخب الوطني بدعم جماهيري لافت في مسقط من خلال الجالية الأردنية، وكذلك من خلال الجمهور الأردني الذي سافر خصيصا من الأردن إلى سلطنة عمان لحضور المباراة.

وتضم قائمة المنتخب 29 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، يزن النعيمات.

ويواجه المنتخب نظيره العراقي عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 الحالي على ستاد عمان الدولي.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.