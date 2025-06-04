سلامي: جاهزون لمواجهة عُمان وتحقيق حلم التأهل للمونديال

خبرني - قال مدرب المنتخب الوطني، جمال سلامي، إن الوضع الحالي للمنتخب جيد، مضيفًا أنه يواجه خصمًا قويًا.

وأكد سلامي، خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة منتخب النشامى أمام نظيره العُماني في مسقط، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، أن لاعبي المنتخب جاهزون لتحقيق الحلم.

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني، علي علوان، أهمية المباراة، مشيرًا إلى أنها ستكون أمام "منتخب كبير"، وتتطلب تركيزًا عاليًا وجهوزية كاملة من جميع اللاعبين.

وقال علوان: "المباراة مهمة أمام منتخب كبير، والجميع يقدّر حجم هذه المواجهة، ونحن جاهزون لها بشكل كامل"، مضيفًا: "نأمل أن نحقق ما هو مطلوب منا، وأن نظهر بالمستوى الذي يليق بطموحاتنا وجماهيرنا".

ويخوض المنتخب الوطني مباراة مهمة أمام نظيره العماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء يوم غد الخميس على ستاد مجمع قابوس الدولي، في العاصمة العمانية مسقط.