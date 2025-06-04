السلطات الإسرائيلية تهدم 15 منزلا في قرية عرب المسك في النقب

السلطات الإسرائيلية تهدم 15 منزلا في قرية عرب المسك في النقب
وطالت عمليات الهدم كافة منازل القرية التي يسكنها نحو 100 مواطن من عائلة المسك، وذلك بعد إصدار المحكمة المركزية في بئر السبع قرارا بهدم منازل القرية وتهجير أهلها.
وأفاد شهود عيان، بأن آليات السلطات الإسرائيلية هدمت خيام وحظائر أغنام لعائلة أبو المسك في منطقة وادي فاعي بالنقب.
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