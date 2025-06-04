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السلطات الإسرائيلية تهدم 15 منزلا في قرية عرب المسك في النقب

السلطات الإسرائيلية تهدم 15 منزلا في قرية عرب المسك في النقب

2025-06-04 05:06:32
(MENAFN- Palestine News Network ) النقب -PNN- هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، 15 منزلا في قرية عرب المسك مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب.

وطالت عمليات الهدم كافة منازل القرية التي يسكنها نحو 100 مواطن من عائلة المسك، وذلك بعد إصدار المحكمة المركزية في بئر السبع قرارا بهدم منازل القرية وتهجير أهلها.

وأفاد شهود عيان، بأن آليات السلطات الإسرائيلية هدمت خيام وحظائر أغنام لعائلة أبو المسك في منطقة وادي فاعي بالنقب.

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