الاحتلال يسلم المحرر المقدسي محمد عطوان قرارا بسحب هويته
جاء ذلك بعد اقتحام منزله واعتقاله والتحقيق معه، حيث تبيّن أن القرار موقع من وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، وصادر منذ تاريخ 28 أيار/مايو 2025.
يُذكر أن محمد عطون تحرر في فبراير 2025 ضمن الدفعة الخامسة من المعتقلين ضمن "اتفاق وقف إطلاق النار"، بعد أن أمضى أكثر من عامين في الأسر، ضمن حكم بالسجن لمدّة 4 سنوات ونصف.
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