الاحتلال يسلم المحرر المقدسي محمد عطوان قرارا بسحب هويته

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المقدسي المحرر محمد علي عطون (22 عاما) من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، قرارا يقضي بسحب هويته الإسرائيلية، وأمهلته سبعة أيام فقط لتقديم اعتراض قانوني.

جاء ذلك بعد اقتحام منزله واعتقاله والتحقيق معه، حيث تبيّن أن القرار موقع من وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، وصادر منذ تاريخ 28 أيار/مايو 2025.

يُذكر أن محمد عطون تحرر في فبراير 2025 ضمن الدفعة الخامسة من المعتقلين ضمن "اتفاق وقف إطلاق النار"، بعد أن أمضى أكثر من عامين في الأسر، ضمن حكم بالسجن لمدّة 4 سنوات ونصف.