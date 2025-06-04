خامنئي لواشنطن: من أنتم لتقرروا إن كان يحق لنا امتلاك برنامج نووي؟

MENAFN - Palestine News Network ) طهران -PNN- أكد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده بلغت مرحلة امتلاك الوقود النووي بالكامل بجهود الكفاءات الإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران اليوم قادرة على إنتاج هذا الوقود، وهو ما لا تتمكن من تحقيقه إلا دول محدودة.

وقال خامنئي في سلسلة تصريحات، إن البرنامج النووي الإيراني لا يقتصر على إنتاج الطاقة فقط، بل إن التقنية النووية تخدم قطاعات متعددة، مؤكدًا أن عملية التخصيب أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، مضيفًا: "البرنامج النووي بلا قيمة دون تخصيب اليورانيوم".

وفي رسالة لواشنطن قال خامنئي إن الولايات المتحدة تسعى لتفكيك البرنامج النووي الإيراني و"تريد أن نبقى بحاجة إليها في مختلف المجالات"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تستطيع إضعاف البرنامج النووي الإيراني، ومتسائلًا: "من أنتم لتقولوا لنا ما إذا كان علينا امتلاك برنامج نووي أم لا؟".

وأضاف أن واشنطن والكيان الصهيوني لا يستطيعان فعل شيء لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أن إيران ماضية في تعزيز قوتها الوطنية الشاملة، ولن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.

في المقابل، كانت قد صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من إيران واضح، وإن "تخصيب اليورانيوم" ليس مطروحا في مقترح الاتفاق النووي الذي قدّمته واشنطن لطهران.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إدارته لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق النووي المحتمل توقيعه مع طهران.

وأكد ترامب أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني "كان ينبغي أن يتوقف منذ زمن".

من جانب آخر، أفاد موقع أكسيوس الأميركي في تقرير أن طهران "سيُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لفترة زمنية محددة".

وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار المفاوضات النووية بين البلدين.

وتطالب إيران برفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تصنيع قنبلة ذرية.

فيما يطالب الجانب الأميركي بوقف تخصيب إيران لليورانيوم على جميع المستويات، رغم تحدثه سابقا عن قبوله بنسبة تخصيب منخفض.

وتقوم عمان بدور وساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء خلافات جوهرية، حيث عقدت 5 جولات، 3 منها في مسقط، وسط ترقب لجولة سادسة.