رفع رسوم الصلب والألمنيوم الأميركية إلى 50%.. تصعيد جديد في الحرب التجارية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- رفعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، وذلك تنفيذا لقرار أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب.

جاء هذا القرار بعد أن نشر مرسوم مضاعفة الرسوم يوم الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي.

جاءت هذه الخطوة ضمن الحرب التجارية التي شنها ترامب بهدف حماية الصناعات الأميركية من الصلب والألمنيوم وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأوضح ترامب عند إعلان القرار أن هذه الرسوم الإضافية تهدف إلى حماية "صناعاتنا من الصلب والألمنيوم لتكون أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا أن الهدف هو التأكد من أن الواردات لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

يأتي هذا القرار بعد أن فرض ترامب في مارس 2018 رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، في محاولة لتحفيز الاستثمار داخل الولايات المتحدة وضمان استمرارية صناعة المعادن الحيوية التي تلعب دورا مهما في الدفاع الوطني والاقتصاد الأمريكي.

وفقا لنص المرسوم، رغم أن الرسوم السابقة دعمت الأسعار في السوق الأميركية، إلا أنها لم تضمن مستوى استخدام كافٍ لقدرات الإنتاج للحفاظ على استدامة هذه الصناعات، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى مضاعفة الرسوم الجمركية ضمن استراتيجية أوسع للحرب التجارية التي أدت إلى توترات مع شركاء تجاريين عالميين.

في مارس 2018، بدأ ترامب سلسلة من الإجراءات الحمائية على واردات الولايات المتحدة، مستهدفا بشكل خاص قطاعي الصلب والألمنيوم.

فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، بحجة حماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها بعض الدول، خاصة الصين، والتي تُتهم بإغراق الأسواق الأمريكية بمنتجاتها بأسعار منخفضة (الإغراق التجاري).

جاءت هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تعرف بـ"الحرب التجارية" بين الولايات المتحدة والصين، والتي تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين، وحماية الصناعات الأميركية، والضغط على بكين لإصلاح ممارساتها التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة، مثل سرقة الملكية الفكرية، ودعم الصناعات الوطنية بشكل مفرط.

ردت الصين على هذه الرسوم بفرض رسوم جمركية مضادة على منتجات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واستمرت هذه المواجهة لعدة سنوات، وشملت فرض رسوم على مئات المليارات من السلع، مما أثر على سلاسل الإمداد العالمية وزاد من تكلفة التجارة الدولية.

في هذا السياق، تم رفع رسوم الصلب والألمنيوم مجددا إلى 50% في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الصين وتحفيز الإنتاج المحلي، مع تأكيد إدارة ترامب على أن الهدف هو حماية الأمن القومي الأميركي وضمان استدامة الصناعات الحيوية.