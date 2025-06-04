تمارا العمري تكمل حلم والدها وتنجح بافتتاح مصنع منظفات هدفه منتجات تحل مكان منتجات الاحتلال شاهد الفيديو

MENAFN - Palestine News Network ) جنين / PNN/ تقرير يارا منصور - تحرير النص منى عمارنة - في زمن تتسارع فيه وتيرة الحرب والمعيقات الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية تأبى عجلة الحياة عن التوقف وتناضل النساء الفلسطينيات في صمودهن وإصرارهن على النجاح وتحقيق الذات والانجازات الوطنية لتقديم منتجات فلسطينة تنافس جودة المنتجات المقاطعة لتقديم بديل للمستهلك الفسطيني وتشكل تمارا العمري من قرية فقوعة بمحافظة جنين وصاحبة مصنع نينكس لمواد التنظيف مثالا يحتذا لنساء فلسطينيات رائدات .

تقول تمارا أن فكرة مشروعها بنيت على فكرة كانت قبل عشرة أعوام لدى والدها رحمه الله وهي سعت لتطبيقها وإنشاء مشروع مصنع منظفات نينكس الذي بدأت بتطويره على مراحل بخطوات بطيئة ، فقد كانت انطلاقته من خلال إنشاء صفحة تسويق أونلاين توفير العلب البلاستيكية الفارغة التي تستخدم لتعبئة منتجات الكوزماتكس والمنتجات المصنعة يدويا ومنزليا والتي يستخدمها أصحاب المشاريع الصغيرة أو مايطلق عليه التصنيع المنزلي اليدوي“ الهاند ميد”“HAND MAED” ثم قامت بتوفير المواد الوسيطة الجاهزة التي تستخدم في صناعة الكوزمتكس والكريمات والصابون مثل الصابون الشفاف والصابون الأبيض والصابون المغربي وقاعدات الكريمات بحيث أصبحوا يأخذون هذه المواد الوسطية من خلالنا ويكملون عليها تصنيع منتجاتهم ويضعون الليبل التعريفي الخاص بهم وهكذا .

بعد ذلك تطور عملنا ومشروعنا حيث أصبحنا نُنتج مواد الكوزماتكس الخاصة بمنتج معين ولأشخاص معينين بحيث نورد لشركات خاصة وأشخاص معينين وهم يكملون عملهم ومنتجاتهم وأيضا يضعون عليها الليبل الخاص بهم

لم يكن سقف طموحها يقف عند هذا الحد بل سعت تمارا العمري لتطوير مشروعها أكثر من كونها وسيطا لتطوير عمل مشاريع الأشخاص الأخرين الذين يسعون لامتلاك مشاريع صغيرة ينتجون خلالها بكجات ومنتجات خاصة بهم ، هي أصبحت وبعد عمل وجهد متواصل على مدى عشر سنوات تملك مصنع نينكس لمواد التنظيف بقرية فقوعة بمحافظة جنين.

وبعد رحلة من الصعوبات التي واجهت تمارا استطاعت إكمال كافة الأوراق الرسمية من الجهات الفلسطينية ذات الإختصاص واستصدار رخص للبدء بمصنع نينكس لمواد التنظيف وأنتاج مواد تنظيف محلية وبجودة تنافس من خلالها توفر المنتجات المحلية بديلة المنتجات المقاطعة.

تطمح العمري رغم المضايقات والصعوبات الأسرائيلية والحرب الشرسة للاحتلال على اطلاق مشروعها ووصول منتجات مصنع نينكس لمواد التنظيف لكافة المدن والمخيمات والمناطق الفلسطينة وتسعى لأن يكون لديها فرصة بعد ذلك لتصدير منتجها للأسواق الدولية والعالمية فهي تقول أن من يملك الفكرة يجب أن يسعى ويبذل الكثير من الجهد ليتخطى الصعاب .

مصنع يحتوي على آلات حديثة لخلط المنتجات وضمان كفاءة المنتج بالإضافة لآلات تغلف المنتجات بحيث يكون لدينا منتج ينافس المنتجات العالمية وبجودة وأيادي نساء فلسطينيات يحمل معه صمود ومثابرة فلسطينية في زمن الحرب الإسرائيلة على الأرض والشجر والحجر معربة عن املها ان يكون المنتج بديلا للمنتج الاسرائيلية بما يعزز المقاطعة لمنتجات الاحتلال ويساهم بثقافة شراء المنتج الوطني.

تم انتاج هذه القصة ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.