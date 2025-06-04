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«جي دبليو سي» تحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية
(MENAFN- Gwclogistics) يونيو 2025 \ الدوحة \ قطر: تأكيدًا على التزامها بمعايير سلامة الأغذية، احتفلت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2025، وهو حملة تنظمها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في السابع من يونيو سنويا، لنشر الوعي بأهمية سلامة الأغذية وتأثيرها على الصحة، ويحمل اليوم العالمي لسلامة الأغذية هذا العام عنوان "سلامة الأغذية: العلم وأسس اتخاذ القرارات"، ويركز بشكل رئيسي على إذكاء الوعي العالمي بسلامة الأغذية، وبيان كيفية الوقاية من الأمراض المنقولة عبر الأغذية، وتحديد آليات التعاون المحتملة لتحسين سلامة الأغذية في مختلف القطاعات، والدعوة إلى إيجاد الحلول لتعزيز ممارسات سلامة الأغذية.
وصرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: "نواصل تعزيز ريادتنا في مجال تقديم أفضل الحلول اللوجستية لضمان سلامة الأغذية. الأمر الذي يرسخ مكانة "جي دبليو سي" كمزوّد رائد للحلول اللوجستية المتطورة المتوافقة مع أعلى معايير السلامة الغذائية الدولية والجودة العالمية."
وأضاف قائلا: "تقدم الشركة خدمات تخزين وتوزيع المواد الغذائية مع تبنى استراتيجية حصيفة لإدارة المخاطر حيث تتبنى "جي دبليو سي" أفضل معايير الجودة والصحة والسلامة وهو الأمر الذي أدى إلى اكتسابها أعل مستويات الثقة في السوق ومن خلال إبرام حزمة من العقود مع مجموعة من منافذ البيع بالتجزئة والشركات المتخصصة في المواد الغذائية."
تمتلك الشركة آلية متطورة لسلسلة الإمداد الباردة تتيح نقل مختلف أنواع المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، إلى جانب وضع خطة مناسبة لسلامة الغذاء لاتباعها من قبل كافة الأطراف المعنية في سلسلة التوريد. كما تضم الشركة فريقاً من خبراء مناولة الأغذية المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في فحص سلامة الأغذية عن قرب، ومعاينة المواد الغذائية، وتمييز الأغذية الملوثة، أو القديمة، أو الفاسدة، في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، من الشحن إلى جانب التخليص الجمركي متبوعة بالتخزين في غرف التبريد وصولاً إلى النقل والتوزيع إلى وجهات الاستخدام النهائي.
وتوفر "جي دبليو سي" المرافق اللازمة لحفظ درجات الحرارة تتراوح من (-25) درجة مئوية وصولاً إلى درجة حرارة محيطة تبلغ (+25) درجة مئوية. وفي حال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، تتمتع هذه المرافق بمصادر طاقة ثانوية قادرة على تشغيل العمليات بشكل سلس دون انقطاع، إذ أن المخازن مزودة بمصائد الرياح التي تعد إحدى التقنيات الابتكارية المعتمدة في الهندسة القديمة، والتي تتيح التحكم في تدفق الهواء مما يساعد في الحفاظ على درجات حرارة داخلية تصل إلى 20 درجة مئوية وتمنح هذه المزايا البيئية والتسهيلية لشركة "جي دبليو سي" المرونة والقدرة على تقديم الأطعمة القابلة للتلف في جميع أنحاء البلاد.
حصلت جي دبليو سي على شهادة الآيزو 22000:2018 لنظام إدارة سلامة الأغذية منذ عام 2007، وهو ما يمثل تأكيداً دولياً على التزام الشركة بجميع جوانب السلامة الغذائية بما في ذلك تسلم وتخزين ونقل المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة والمتحكم في درجة حرارتها والجافة.
جدير بالذكر أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية يسعى إلى لفت الانتباه والتحفيز على العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة، والتنمية المستدامة. وتعمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بشكل مشترك على تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الأخرى ذات الصلة. ويُعد مثل هذا اليوم الدولي فرصة لتعزيز الجهود لضمان أن الطعام الذي نتناوله آمن، وتعميم سلامة الأغذية في جدول الأعمال العام، والتقليل من عبء الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء على مستوى العالم.
7 حزيران/يونيو هو اليوم العالمي لسلامة الأغذية
إن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين. ولكل واحد منهم دور يلعبه، من المزرعة إلى مائدة الطعام، لضمان أن يكون الغذاء الذي نستهلكه مأمونا وصحيا. وتعمل منظمة الصحة العالمية، من خلال اليوم العالمي لسلامة الأغذية، على تعميم مراعاة سلامة الأغذية في برنامج العمل العام والحد من عبء الأمراض المنقولة بالأغذية على الصعيد العالمي. إن سلامة الأغذية مسألة تهم الجميع.
وصرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: "نواصل تعزيز ريادتنا في مجال تقديم أفضل الحلول اللوجستية لضمان سلامة الأغذية. الأمر الذي يرسخ مكانة "جي دبليو سي" كمزوّد رائد للحلول اللوجستية المتطورة المتوافقة مع أعلى معايير السلامة الغذائية الدولية والجودة العالمية."
وأضاف قائلا: "تقدم الشركة خدمات تخزين وتوزيع المواد الغذائية مع تبنى استراتيجية حصيفة لإدارة المخاطر حيث تتبنى "جي دبليو سي" أفضل معايير الجودة والصحة والسلامة وهو الأمر الذي أدى إلى اكتسابها أعل مستويات الثقة في السوق ومن خلال إبرام حزمة من العقود مع مجموعة من منافذ البيع بالتجزئة والشركات المتخصصة في المواد الغذائية."
تمتلك الشركة آلية متطورة لسلسلة الإمداد الباردة تتيح نقل مختلف أنواع المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، إلى جانب وضع خطة مناسبة لسلامة الغذاء لاتباعها من قبل كافة الأطراف المعنية في سلسلة التوريد. كما تضم الشركة فريقاً من خبراء مناولة الأغذية المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في فحص سلامة الأغذية عن قرب، ومعاينة المواد الغذائية، وتمييز الأغذية الملوثة، أو القديمة، أو الفاسدة، في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، من الشحن إلى جانب التخليص الجمركي متبوعة بالتخزين في غرف التبريد وصولاً إلى النقل والتوزيع إلى وجهات الاستخدام النهائي.
وتوفر "جي دبليو سي" المرافق اللازمة لحفظ درجات الحرارة تتراوح من (-25) درجة مئوية وصولاً إلى درجة حرارة محيطة تبلغ (+25) درجة مئوية. وفي حال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، تتمتع هذه المرافق بمصادر طاقة ثانوية قادرة على تشغيل العمليات بشكل سلس دون انقطاع، إذ أن المخازن مزودة بمصائد الرياح التي تعد إحدى التقنيات الابتكارية المعتمدة في الهندسة القديمة، والتي تتيح التحكم في تدفق الهواء مما يساعد في الحفاظ على درجات حرارة داخلية تصل إلى 20 درجة مئوية وتمنح هذه المزايا البيئية والتسهيلية لشركة "جي دبليو سي" المرونة والقدرة على تقديم الأطعمة القابلة للتلف في جميع أنحاء البلاد.
حصلت جي دبليو سي على شهادة الآيزو 22000:2018 لنظام إدارة سلامة الأغذية منذ عام 2007، وهو ما يمثل تأكيداً دولياً على التزام الشركة بجميع جوانب السلامة الغذائية بما في ذلك تسلم وتخزين ونقل المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة والمتحكم في درجة حرارتها والجافة.
جدير بالذكر أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية يسعى إلى لفت الانتباه والتحفيز على العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة، والتنمية المستدامة. وتعمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بشكل مشترك على تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الأخرى ذات الصلة. ويُعد مثل هذا اليوم الدولي فرصة لتعزيز الجهود لضمان أن الطعام الذي نتناوله آمن، وتعميم سلامة الأغذية في جدول الأعمال العام، والتقليل من عبء الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء على مستوى العالم.
7 حزيران/يونيو هو اليوم العالمي لسلامة الأغذية
إن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين. ولكل واحد منهم دور يلعبه، من المزرعة إلى مائدة الطعام، لضمان أن يكون الغذاء الذي نستهلكه مأمونا وصحيا. وتعمل منظمة الصحة العالمية، من خلال اليوم العالمي لسلامة الأغذية، على تعميم مراعاة سلامة الأغذية في برنامج العمل العام والحد من عبء الأمراض المنقولة بالأغذية على الصعيد العالمي. إن سلامة الأغذية مسألة تهم الجميع.
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