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"أزور" تطلق مشروع "لمارا": معلم الرفاهية السكنية الجديد في الرياض
(MENAFN- HSBC) الرياض، المملكة العربية السعودية – 28 مايو 2025 – أعلنت أزور، إحدى شركات محمد الحبيب العقارية، اليوم عن الإطلاق الرسمي لمشروع "لمارا" في الرياض، في خطوة تعكس بدء فصل جديد في تطوير المجتمعات السكنية الفاخرة. وأُقيم هذا الحدث بالتعاون بين شركة محمد الحبيب العقارية، وشركة الأول للاستثمار، جامعاً خبراتٍ رائدة في التطوير، والاستثمار العقاري، والتخطيط العمراني.
ويأتي إطلاق المشروع بعد نجاح شركة الأول للاستثمار بتسييل مجمع "لامارا" السكني بالشراكة مع شركة محمد الحبيب العقاريّة، بقيمة استثمارية بلغت 268 مليون ريال سعودي. ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية عقارية لشركة الأول للاستثمار والتي بلغت قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، وقد حقق معدل عائد داخلي بلغ 19% لصالح مستثمري الصندوق، مما يعزّز التزام الطرفين المشترك بتطوير مجتمعات عالية الجودة وعميقة الأثر.
ويندرج هذا الإعلان ضمن استراتيجية "أزور" التوسعية الطموحة، والتي تعتزم عبرها الكشف عن عدة مشاريع جديدة بشكل دوري، في كل رُبعٍ من السنة، ضمن رؤية أشمل تهدف من خلالها إلى إدارة ما يصل إلى 20,000 وحدة سكنية في الرياض بحلول عام 2030. ويستند مشروع "لمارا" إلى الإرث العريق لشركة محمد الحبيب العقارية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وإلى خبرتها الراسخة التي تشمل أكثر من خمسين مشروعاً في عشر مدن سعودية، ليعيد هذا المشروع صياغة مفهوم السكن الفاخر في قلب الرياض.
وتوفر "أزور" خدماتها حالياً لأكثر من 13,680 مقيماً في 12 مجمعاً سكنياً و3,639 وحدة سكنية، ويأتي إطلاق "لمارا" استكمالاً لهذا الزخم، معزّزاً المشهد السكني المتطور بمشروع يعيد تعريف أسلوب الحياة، بحيث يلبي احتياجات السكان المتنوعة ويتيح بيئة متميّزة تنسجم مع تطلعات السكان من مختلف الثقافات والخلفيات.
بهذه المناسبة، قال عبدالله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية: "يشكل إطلاق لمارا الخطوة الأولى في مسيرة ‘أزور’ نحو تطوير مجتمعات حيوية تعكس طموحات رؤية 2030. ومع توسع الشركة في الرياض، نفخر بالمساهمة في رسم معالم مستقبل الحياة الحضرية في المملكة، استناداً إلى خبرتنا العميقة في تصميم وتطوير المشاريع الحضرية الفريدة، ونؤكد التزامنا بابتكار مجمعات تعكس أسلوب حياة الناس وتوفر لهم بيئة مميزة للتواصل."
وأضاف فهد العساف، رئيس شركة "أزور": "إن إطلاق لمارا ليس مجرد إضافة جديدة إلى الأفق العمراني في الرياض، بل هو تجسيد لرؤية مستقبلية للسكن الفاخر مستمدة من خبرة امتدت لأكثر من خمسة عقود. لقد صُمّمت كل زاوية في ‘لمارا’ بحرفية عالية لتمزج بين الأناقة والرفاهية، وتوفر مساحات تشجّع على التواصل وتعزز روح الانتماء، مع نهج واضح يضفي قيمة مستدامة وحقيقية على تجربة السكان."
من جهته، قال علي المنصور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأوّل للاستثمار: "يعكس تعاوننا مع شركة محمد الحبيب العقارية التزامنا بتمويل مشاريع عالية الجودة وعميقة الأثر تُحقِّق عوائد قويّة للمستثمرين وقيمة طويلة الأمد للمجتمعات. وفي هذا السياق، يؤكد نجاحنا في مجمّع ‘لامارا’ على متانة هذه الاستراتيجية، ونحن فخورون بمواصلة هذا الزخم مع إطلاق مشروع ‘لمارا’."
ومع امتلاكها لمحفظة متنامية من الأصول السكنية عالية الأداء ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء المملكة، تُضيف "الأول للاستثمار" قوة استثمارية وكفاءة تشغيلية إلى استراتيجية تطوير ترتكز على توفير قيمة مستدامة وطويلة الأمد. وتعكس هذه الشراكة الثلاثية نهجاً مستقبليّاً في قطاع العقارات، يمزج بين الانضباط المالي والتأثير المجتمعي.
ويأتي إطلاق المشروع بعد نجاح شركة الأول للاستثمار بتسييل مجمع "لامارا" السكني بالشراكة مع شركة محمد الحبيب العقاريّة، بقيمة استثمارية بلغت 268 مليون ريال سعودي. ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية عقارية لشركة الأول للاستثمار والتي بلغت قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، وقد حقق معدل عائد داخلي بلغ 19% لصالح مستثمري الصندوق، مما يعزّز التزام الطرفين المشترك بتطوير مجتمعات عالية الجودة وعميقة الأثر.
ويندرج هذا الإعلان ضمن استراتيجية "أزور" التوسعية الطموحة، والتي تعتزم عبرها الكشف عن عدة مشاريع جديدة بشكل دوري، في كل رُبعٍ من السنة، ضمن رؤية أشمل تهدف من خلالها إلى إدارة ما يصل إلى 20,000 وحدة سكنية في الرياض بحلول عام 2030. ويستند مشروع "لمارا" إلى الإرث العريق لشركة محمد الحبيب العقارية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وإلى خبرتها الراسخة التي تشمل أكثر من خمسين مشروعاً في عشر مدن سعودية، ليعيد هذا المشروع صياغة مفهوم السكن الفاخر في قلب الرياض.
وتوفر "أزور" خدماتها حالياً لأكثر من 13,680 مقيماً في 12 مجمعاً سكنياً و3,639 وحدة سكنية، ويأتي إطلاق "لمارا" استكمالاً لهذا الزخم، معزّزاً المشهد السكني المتطور بمشروع يعيد تعريف أسلوب الحياة، بحيث يلبي احتياجات السكان المتنوعة ويتيح بيئة متميّزة تنسجم مع تطلعات السكان من مختلف الثقافات والخلفيات.
بهذه المناسبة، قال عبدالله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية: "يشكل إطلاق لمارا الخطوة الأولى في مسيرة ‘أزور’ نحو تطوير مجتمعات حيوية تعكس طموحات رؤية 2030. ومع توسع الشركة في الرياض، نفخر بالمساهمة في رسم معالم مستقبل الحياة الحضرية في المملكة، استناداً إلى خبرتنا العميقة في تصميم وتطوير المشاريع الحضرية الفريدة، ونؤكد التزامنا بابتكار مجمعات تعكس أسلوب حياة الناس وتوفر لهم بيئة مميزة للتواصل."
وأضاف فهد العساف، رئيس شركة "أزور": "إن إطلاق لمارا ليس مجرد إضافة جديدة إلى الأفق العمراني في الرياض، بل هو تجسيد لرؤية مستقبلية للسكن الفاخر مستمدة من خبرة امتدت لأكثر من خمسة عقود. لقد صُمّمت كل زاوية في ‘لمارا’ بحرفية عالية لتمزج بين الأناقة والرفاهية، وتوفر مساحات تشجّع على التواصل وتعزز روح الانتماء، مع نهج واضح يضفي قيمة مستدامة وحقيقية على تجربة السكان."
من جهته، قال علي المنصور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأوّل للاستثمار: "يعكس تعاوننا مع شركة محمد الحبيب العقارية التزامنا بتمويل مشاريع عالية الجودة وعميقة الأثر تُحقِّق عوائد قويّة للمستثمرين وقيمة طويلة الأمد للمجتمعات. وفي هذا السياق، يؤكد نجاحنا في مجمّع ‘لامارا’ على متانة هذه الاستراتيجية، ونحن فخورون بمواصلة هذا الزخم مع إطلاق مشروع ‘لمارا’."
ومع امتلاكها لمحفظة متنامية من الأصول السكنية عالية الأداء ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء المملكة، تُضيف "الأول للاستثمار" قوة استثمارية وكفاءة تشغيلية إلى استراتيجية تطوير ترتكز على توفير قيمة مستدامة وطويلة الأمد. وتعكس هذه الشراكة الثلاثية نهجاً مستقبليّاً في قطاع العقارات، يمزج بين الانضباط المالي والتأثير المجتمعي.
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