استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بقصف خيمة نازحين غرب خان يونس

خبرني - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وأصيب آخرون، الأربعاء، بعد قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة داخل مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في السياق، أطلقت دبابات الاحتلال النيران تجاه المنازل في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,510 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.