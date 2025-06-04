استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بقصف خيمة نازحين غرب خان يونس

استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بقصف خيمة نازحين غرب خان يونس
خبرني - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وأصيب آخرون، الأربعاء، بعد قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة داخل مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
في السياق، أطلقت دبابات الاحتلال النيران تجاه المنازل في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,510 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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