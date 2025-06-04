  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إنقاذ طفل تُرك داخل مركبة مغلقة في الأجواء الحارة

إنقاذ طفل تُرك داخل مركبة مغلقة في الأجواء الحارة

2025-06-04 03:00:25
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، الملازم أول مصعب مرايات إن إحدى الدوريات الأمنية تمكنت من إنقاذ طفل بعد أن تم رصده داخل مركبة مغلقة، حيث لاحظ الضابط المناوب وجود الطفل بمفرده داخل السيارة وتدخل فورًا للتعامل مع الموقف، في حين حضر ولي أمر الطفل لاحقًا، وتم التأكد من سلامته.

وجدّدت الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات، خصوصًا في الأجواء الحارة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم، مؤكدة على أهمية الرقابة والحرص من قبل أولياء الأمور للحفاظ على سلامة أبنائهم.

MENAFN04062025000151011027ID1109634257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث