إنقاذ طفل تُرك داخل مركبة مغلقة في الأجواء الحارة

خبرني - قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، الملازم أول مصعب مرايات إن إحدى الدوريات الأمنية تمكنت من إنقاذ طفل بعد أن تم رصده داخل مركبة مغلقة، حيث لاحظ الضابط المناوب وجود الطفل بمفرده داخل السيارة وتدخل فورًا للتعامل مع الموقف، في حين حضر ولي أمر الطفل لاحقًا، وتم التأكد من سلامته.

وجدّدت الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات، خصوصًا في الأجواء الحارة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم، مؤكدة على أهمية الرقابة والحرص من قبل أولياء الأمور للحفاظ على سلامة أبنائهم.