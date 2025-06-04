إنقاذ طفل تُرك داخل مركبة مغلقة في الأجواء الحارة

إنقاذ طفل تُرك داخل مركبة مغلقة في الأجواء الحارة
خبرني - قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير، الملازم أول مصعب مرايات إن إحدى الدوريات الأمنية تمكنت من إنقاذ طفل بعد أن تم رصده داخل مركبة مغلقة، حيث لاحظ الضابط المناوب وجود الطفل بمفرده داخل السيارة وتدخل فورًا للتعامل مع الموقف، في حين حضر ولي أمر الطفل لاحقًا، وتم التأكد من سلامته.
وجدّدت الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين بعدم ترك الأطفال داخل المركبات، خصوصًا في الأجواء الحارة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم، مؤكدة على أهمية الرقابة والحرص من قبل أولياء الأمور للحفاظ على سلامة أبنائهم.
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