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الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة

الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة

2025-06-04 02:27:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة وسقطا في مناطق مفتوحة.
ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الإطلاق.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين أطلقا من سوريا تجاه هضبة الجولان.

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