الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة

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الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة وسقطا في مناطق مفتوحة.
ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الإطلاق.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين أطلقا من سوريا تجاه هضبة الجولان.
ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الإطلاق.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين أطلقا من سوريا تجاه هضبة الجولان.
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