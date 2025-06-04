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الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

2025-06-04 02:27:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض مساء الثلاثاء صاروخًا أُطلق من اليمن، وذلك بالتزامن مع سماع سلسلة انفجارات في أجواء القدس.
وقال جيش الاحتلال "إثر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

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