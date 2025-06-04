الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض مساء الثلاثاء صاروخًا أُطلق من اليمن، وذلك بالتزامن مع سماع سلسلة انفجارات في أجواء القدس.
وقال جيش الاحتلال "إثر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
وقال جيش الاحتلال "إثر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
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