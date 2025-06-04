جوهرة المملكة AUX تُشعل عمّان بمؤتمر إقليمي حول الإبداع في التكييف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في أمسية أردنية حافلة بالإبداع والرؤية، نظّمت شركة جوهرة المملكة لصناعة الأجهزة الكهربائية، الوكيل الحصري لمكيفات AUX العالمية، مؤتمرها السنوي في فندق فيرمونت عمّان، برعاية كريمة من سعادة العين عيسى حيدر مراد، وبمشاركة واسعة من كبار الشركاء والمستثمرين والخبراء في قطاع التكييف من الأردن، مصر، والعراق.وجاء المؤتمر تحت عنوان "الإبداع والريادة في مجال التكييف"، ليؤكد على دور الشركة الرائد في تقديم حلول ذكية ومتكاملة في قطاع التكييف المنزلي والمركزي، وليُبرز استراتيجيتها التوسعية في الأسواق العربية الواعدة.وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المدير العام للشركة، السيد أحمد أبو غالية، بالحضور الكريم، مؤكدًا أن الشراكة بين جوهرة المملكة وAUX لم تكن مجرد اتفاق تجاري، بل مشروع تنموي يحمل رؤية طموحة، تبدأ من الأردن، وتعبر نحو العراق ومصر، وصولًا إلى آفاق أوسع.وفي كلمة سعادة العين عيسى مراد، راعي الحفل، بالدور الذي تلعبه الشركات الأردنية الطموحة في دعم الاقتصاد الوطني، وبتوجه "جوهرة المملكة" نحو توطين الصناعة المتقدمة، وتنمية بيئة الاستثمار من خلال التعاون مع شركاء عالميين بحجم شركة AUX

وقد شمل الحفل تكريم رواد النجاح، وتوسّع مستمر في مصر والعراق

وتميزت الأمسية بتكريم خاص لكل من الأستاذ طه العلواني والأستاذ أحمد طه حمادي، تقديرًا لدورهم الريادي في دعم مسيرة الشركة وتوسّعها، فيما حظيت كلمة النائب المصري الدكتور خالد القط، رئيس شعبة الاقتصاد في البرلمان المصري، باهتمام خاص، حيث أكد أن نجاح الشركة في السوق المصري يعكس عمق التعاون العربي، واحترافية التنفيذ والتسويق.

وشهد المؤتمر عروضًا تعريفية مبهرة من شركة AUX، وفيديوهات حصرية من مركزها للتصميم والابتكار في اليابان، سلطت الضوء على الجيل الجديد من تقنيات التكييف الذكية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والتصميم الجمالي.

وألقت السيدة يوكي، مديرة الشرق الأوسط في شركة AUX، كلمة أكدت فيها التزام الشركة بدعم شراكاتها في الأردن والمنطقة، وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تتماشى مع احتياجات السوق العربي.



واختُتم المؤتمر برسالة عميقة من إدارة الشركة:"من كانت جذوره من أرض الاردن ارض النشامى سيبقى دائما شامخا مرفوع الهامة.



































































