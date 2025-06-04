جوهرة المملكة AUX تُشعل عمّان بمؤتمر إقليمي حول الإبداع في التكييف

جوهرة المملكة AUX تُشعل عمّان بمؤتمر إقليمي حول الإبداع في التكييف
وجاء المؤتمر تحت عنوان "الإبداع والريادة في مجال التكييف"، ليؤكد على دور الشركة الرائد في تقديم حلول ذكية ومتكاملة في قطاع التكييف المنزلي والمركزي، وليُبرز استراتيجيتها التوسعية في الأسواق العربية الواعدة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المدير العام للشركة، السيد أحمد أبو غالية، بالحضور الكريم، مؤكدًا أن الشراكة بين جوهرة المملكة وAUX لم تكن مجرد اتفاق تجاري، بل مشروع تنموي يحمل رؤية طموحة، تبدأ من الأردن، وتعبر نحو العراق ومصر، وصولًا إلى آفاق أوسع.
وفي كلمة سعادة العين عيسى مراد، راعي الحفل، بالدور الذي تلعبه الشركات الأردنية الطموحة في دعم الاقتصاد الوطني، وبتوجه "جوهرة المملكة" نحو توطين الصناعة المتقدمة، وتنمية بيئة الاستثمار من خلال التعاون مع شركاء عالميين بحجم شركة AUX
وقد شمل الحفل تكريم رواد النجاح، وتوسّع مستمر في مصر والعراق
وتميزت الأمسية بتكريم خاص لكل من الأستاذ طه العلواني والأستاذ أحمد طه حمادي، تقديرًا لدورهم الريادي في دعم مسيرة الشركة وتوسّعها، فيما حظيت كلمة النائب المصري الدكتور خالد القط، رئيس شعبة الاقتصاد في البرلمان المصري، باهتمام خاص، حيث أكد أن نجاح الشركة في السوق المصري يعكس عمق التعاون العربي، واحترافية التنفيذ والتسويق.
وشهد المؤتمر عروضًا تعريفية مبهرة من شركة AUX، وفيديوهات حصرية من مركزها للتصميم والابتكار في اليابان، سلطت الضوء على الجيل الجديد من تقنيات التكييف الذكية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والتصميم الجمالي.
وألقت السيدة يوكي، مديرة الشرق الأوسط في شركة AUX، كلمة أكدت فيها التزام الشركة بدعم شراكاتها في الأردن والمنطقة، وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تتماشى مع احتياجات السوق العربي.
واختُتم المؤتمر برسالة عميقة من إدارة الشركة:"من كانت جذوره من أرض الاردن ارض النشامى سيبقى دائما شامخا مرفوع الهامة.
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