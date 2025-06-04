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تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء - تحذيرات

تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء - تحذيرات

2025-06-04 02:27:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُشير توقعات إدارة الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة طقسًا معتدلًا في أغلب المناطق، مع بقاء الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وقالت إدارة الارصاد الجوية ان الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق يوم غد الاربعاء، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: أجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات، ولطيفة في باقي المناطق.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية.

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