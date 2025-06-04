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تعرف على الحالة الجوية في أول ايام العيد

تعرف على الحالة الجوية في أول ايام العيد

2025-06-04 02:27:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُشير توقعات إدارة الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة طقسًا معتدلًا في أغلب المناطق.

وبين ادارة الأرصاد الجوية ان يوم الجمعة والذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك ستستمر الأجواء المعتدلة في أغلب المناطق، والحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة نهارًا، وخفيفة ليلًا.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في المناطق المنخفضة.

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