إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة جنديين آخرين؛ جراء حدث أمني صعب في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وقالت القناة 12 العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي سارع لتقديم غطاء جويا للقوات البرية.



وتحدثت وسائل الإعلام عن إلقاء طائرة مسيرة قنبلة نحو قوة من الجيش أسفرت عن عدة إصابات بينها خطيرة، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة مباشرة بين جيش الاحتلال والمقاومة في حي الشجاعية.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا، قالت إنها لمروحية إخلاء من غزة تحمل جنودا إلى مستشفى ايخيلوف، عقب الحدث الأمني شرق غزة.