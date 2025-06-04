إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة
وقالت القناة 12 العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي سارع لتقديم غطاء جويا للقوات البرية.
وتحدثت وسائل الإعلام عن إلقاء طائرة مسيرة قنبلة نحو قوة من الجيش أسفرت عن عدة إصابات بينها خطيرة، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة مباشرة بين جيش الاحتلال والمقاومة في حي الشجاعية.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا، قالت إنها لمروحية إخلاء من غزة تحمل جنودا إلى مستشفى ايخيلوف، عقب الحدث الأمني شرق غزة.
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