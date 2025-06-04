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وزارة البيئة: مشروع التنقل الكهربائي يعكس التزام الأردن بالتحول نحو الطاقة النظيفة

وزارة البيئة: مشروع التنقل الكهربائي يعكس التزام الأردن بالتحول نحو الطاقة النظيفة

2025-06-04 02:27:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة، بلال الشقارين، إن مشروع "اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن" يشكّل محطة مفصلية في دفع عجلة النقل الكهربائي، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الطاقة النظيفة.
وأضاف أن المشروع يُعدّ خطوة نوعية تعكس التزام الأردن بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأحد الماضي على اتفاقية المشروع، التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI).
ويهدف المشروع إلى تطوير المعايير الوطنية لسلامة وشحن المركبات الكهربائية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات المعنية وتقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف 40 متدربا من مختلف المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
ويشمل المشروع تنظيم ورشتي عمل متخصصتين، وتصميم منصة إلكترونية لنشر المواد التدريبية والمعايير المطوّرة، في إطار إنشاء منظومة تنظيمية شاملة تدعم الانتقال المنظّم إلى النقل الكهربائي في المملكة.
وأكد الشقارين أن تطوير الإطار التنظيمي وتعزيز قدرات الجهات المعنية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية، يُشكل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة متكاملة تدعم التحول إلى المركبات الكهربائية بثقة وكفاءة، مشيرا إلى أن المشروع لا يعزز فقط معايير السلامة والشحن، بل يُعدّ ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار ورفع وعي المستهلك، ما يفتح المجال أمام مستقبل أكثر خضرة وأقل انبعاثات.
وشدد على أهمية بناء القدرات والتدريب المستمر لضمان التزام الأردن بأفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن هذه الخطوة ليست مجرد تقدم تقني، بل هي التزام بمستقبل أكثر استدامة، حيث يصبح النقل الكهربائي جزءاً لا يتجزأ من جهود حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وتوقع الشقارين أن يُسهم المشروع في زيادة ثقة المستهلك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل الكهربائي، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية لمحطات الشحن ومعايير الأمان، ما يدعم التوجه الوطني لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليص الانبعاثات الكربونية.
يُشار إلى أن قرار الموافقة يأتي ضمن سلسلة من التحركات الحكومية الهادفة إلى مواءمة السياسات البيئية مع أهداف التنمية المستدامة، ما يعزز مكانة الأردن دولة رائدة في المنطقة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

MENAFN04062025000208011052ID1109634151

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