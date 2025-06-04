بيان صادر عن مديرية الأمن العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع 1539 حادثاً متنوعاً في جميع محافظات المملكة، توزعت بين 1321 حالة إسعافية، و114 حادث إنقاذ، و104 حوادث إطفاء.



وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و30 ثانية، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و36 ثانية، ولحوادث الإطفاء 7 دقائق و37 ثانية.



وأكدت مديرية الأمن العام الجاهزية العملياتية واللوجستية العالية لكوادر الدفاع المدني في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث، مشددة على أهمية التزام المواطنين بإرشادات وتعليمات السلامة العامة، خاصة مع بداية فصل الصيف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.