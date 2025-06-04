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%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى

%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى

2025-06-04 02:27:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت الفنادق نسب إشغال متفاوتة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية.
وبحسب البيانات شهدت العاصمة عمان، تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الإشغال من 40% في عام 2024 إلى 45% العام الحالي، لكنها ما تزال أقل من نسبة عام 2023 التي بلغت 62%.
وشهدت فنادق البحر الميت أعلى نسبة إشغال، بارتفاع طفيف عن العام الماضي الذي بلغ 65%، بينما تراجعت مدينة البترا مجددًا لتسجّل نسبة 10% فقط، رغم أنها كانت قد سجلت 34% عام 2023 و3% في عام 2024.
وأشارت الجمعية إلى أن الغالبية العظمى من الحجوزات خلال فترة العيد كانت من السياحة المحلية وزوّار عرب الداخل، مما يعكس استمرار الاعتماد على السوق المحلية والإقليمية كمصدر رئيسي للحركة السياحية خلال المواسم الدينية.
ودعت الجمعية إلى بذل مزيد من الجهود الترويجية خصوصًا لمدينة البترا، والعمل على تنشيط الفعاليات والعروض السياحية في جنوب المملكة، بهدف رفع نسب الإشغال وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للحركة السياحية.

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