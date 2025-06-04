بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

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بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 475 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 543 دينارا اليوم الثلاثاء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الثلاثاء، 67.7 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الثلاثاء، 67.7 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
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